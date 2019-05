Alesa asegura que ahora no es el momento para negociar salarios

DL | León

Tras el anuncio de convocatoria de huelga de los trabajadores del servicio de autobuses de León, Alesa asegura que hasta el 31 de diciembre de este año está en vigor el convenio colectivo, «por lo que no es el momento adecuado para plantear esa reivindicación». Desde la compañía inciden en que la plantilla «disfruta de unas excelentes condiciones laborales, especialmente en cuanto estabilidad, retribución y calidad en el empleo, siendo la empresa en la que la mayoría de los trabajadores del sector desearían trabajar». Añade, en un comunicado de prensa, que está dispuesta a negociar y que no existe inconveniente en la creación de una bolsa de trabajo para cubrir necesidades «siempre y cuando sean justos y objetivos» y que no se ha incumplido ningún acuerdo sobre la recuperación de puestos suprimidos.