Alternativas si no te gusta la Semana Santa en León 2019

Si la Semana Santa no es lo tuyo y buscas planes alternativos en León, aquí tienes los mejores, naturaleza, aventura, gastronomía y mucha diversión te están esperando.

Dias festivos en el calendario no sobran, por ello, lo mejor es planificarse bien, y sacarle el máximo partido a todos ellos.

Los próximos en la capital leonesa, los días festivos de Semana Santa, consúltalos

Si la Semana Santa no va contigo, no preocuparse, durante estos días no solo de procesiones vive el hombre.

Muchas son las opciones que puedes encontrar en León, para que todo salga bien, nosotros nos encargamos de los destinos y tú sólo de preparar el viaje.

No te despistes, comenzamos con la ruta de Semana Santa en León...

1. Sierra de Ancares

En el extremo noroeste de León se encuentra la Sierra de Ancares, uno de los parajes naturales más desconocidos del continente europeo.

Una escapada a un rincón, que gracias a su aislamiento geográfico, se conserva como un espacio natural virgen que huye del mundanal ruido.

Tal es así, que además de conservar la naturaleza primitiva, en los Ancares se conservan también las tradicionales formas de vida.

Allí podrás descubrir su elemento más significativo, la palloza o casa de teito, construcción pétrea de origen celta en forma circular o elíptica.

Como puedes ver, este plan promete y mucho...un lugar increíble donde darle caña a tu cámara fotográfica.

Si después de esta apuesta de lo más natural, necesitas planes de ciudad, aquí te proponemos una visita por los mejores lugares de León. Antes o después te dejarás caer por el barrio Húmedo de la capital, una vez allí, no olvides probar las mejores cervezas artesanas de León y una buena ronda de vermuts.

2. "Estar en Babia"....literalmente

Si buscas romper con la monotonía del día a día, este plan mola mucho

Quizás suene a broma, pero nada más lejos de la realidad, si esta Semana Santa en León quieres "estar en Babia", nosotros te decimos dónde.

No es un lugar imaginario, es una comarca situada en la zona leonesa de la Cordillera Cantábrica...un lugar, sencillamente, maravilloso.

Reserva de la Biosfera y Parque Natural, este destino estará más que a la altura de tus vacaciones de Semana Santa.

Poca población y vistas increíbles te dejarán, sin duda, literalmente "en Babia"...

Si quieres seguir disfrutando de la tranquilidad y de lugares recónditos en la provincia leonesa, aquí te dejamos una ruta por los pueblos de León con 5 habitantes. Claro que si quieres un poquito más de aventura, opta por el ocio en la nieve, aquí te dejamos cómo llegar a la Estación de San Isidro en León.

3. Monumento Natural Las Médulas

Las montañas del oro romano en León se convierten en un plan a tener muy en cuenta en tus días de descanso de Semana Santa.

Situado en el Bierzo, al noroeste de los Montes Aquilanos y junto al valle del río Sil, este monumento natural sorprende e irrumpe por su belleza de gran calibre.

Declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, Las Médulas ofrecen una estampa rojiza que simula un paisaje sinuoso y lleno de misterio, donde se esconde el oro de los romanos.

Si no quieres perderte ninguno de sus rincones, aquí te dejamos este enlace para tu visita virtual de Las Médulas

Además de disfrutar de sus incomparables vistas, podrás hacerlo también de su completa infraestructura museística de un aula arqueológica.

No olvides dejarte caer por el Lago de Carucedo, a los pies de Las Médulas, un bonito lugar para incluir en la agenda del día.

Para que le saques todo el partido a tu escapada de Semana Santa, aquí te dejamos una ruta de senderismo para descubrir a fondo Las Médulas.

Si la práctica deportiva es lo tuyo, te recomendamos 4 rutas para correr en León y 10 consejos para la práctica de este deporte. Claro que si el cuerpo te pide más intensidad, apuesta por otra disciplina más intensa, aquí tienes los mejores boxes para practicar Crossfit en León

4. Escapada a Astorga

Visitar Astorga en estos días supone un plan de lo más interesante, por ello, ve buscándole hueco en tu agenda de ocio para esta Semana Santa en León.

La antigua Asturica Augusta tiene mucho que ofrecer. y es que esta ciudad ha estado siempre marcada por los caminos que de ella nacían y a ella regresaban.

De ahí su increíble riqueza cultural, todas estas influencias han ido conformando lo que hoy es esta ciudad siempre acogedora.

Dos de los caminos históricos más importantes de la península confluyen en Astorga: la Vía de la Plata y el Camino de Santiago.

Si este segundo aún no lo has llevado a cabo, aquí te dejamos las etapas del Camino de Santiago desde León.

Para que no te pierdas nada en tu escapada a Astorga en Semana Santa, aquí te dejamos los lugares que no pueden faltar en tu visita.

1. Catedral de Astorga

Una visita que no puede faltar en tu escapada, para que cuentes con toda la información aquí te dejamos horarios y precios de la Catedral de Astorga

Se levantó sobre restos románicos, cabecera y dos primeros tramos con la técnica del gótico tardío y desarrollándose posteriormente sin ser ajena al Renacentismo y Barroco.

Una joya arquitectónica que no te puedes perder, como tampoco te puedes perder en la provincia de León, la fortaleza templaria del Castillo de Ponferrada.

​2. Palacio de Gaudí

Déjate seducir por todos los espacios de este increíble Palacio del maestro Antonio Gaudí

3. Plaza Mayor

No te vayas de Astorga sin dejarte caer por su Plaza Mayor, asentada obre parte del antiguo foro romano de Asturica y centro neurálgico de la ciudad, los martes, celebra, desde época medieval, el mercado.

4. Ancient Roman Walls

No te pierdas disfrutar de la muralla romana, todo un espectáculo que sorprende en Astorga.

5. Museo Romano de Astorga

Si quieres encontrarte de tú a tú con la historia, no puede faltar en tu escapada la visita al Museo Romano de Astorga, donde se recoge el material recuperado en las excavaciones arqueológicas realizadas en la ciudad y alrededores.

6. Museo del Chocolate

Por último y para dejarte buen sabor de boca, te recomendamos que visites el Museo del Chocolate de Astorga...toda una tentación.