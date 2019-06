Ana Carlota Amigo: No creo que Suárez-Quiñones esté en el nuevo Gobierno

La recién elegida portavoz adjunta de Cs en las Cortes de Castilla y León, Ana Carlota Amigo, comentó hoy que piensa que tras el veto impuesto por Francisco Igea sobre la continuidad de Juan Carlos Suárez-Quiñones en el ejecutivo autonomico, el leonés no seguirá como consejero. “El PP sabe lo que opina Ciudadanos y no creo que sea consejero, pero no lo sé. La línea roja la ha puesto Igea, que ha dado dos nombres y uno es Juan Carlos Suárez-Quiñones, así que no creo que esté en el Gobierno”, comentó hoy en la capital leonesa, donde acudió a un pleno ordinario de la corporación municipal, de la que es concejala en funciones.

Amigo se mostró agradecida de la confianza depositada en ella por el partido, que la podría llevar a ser la portavoz de la formación naranja si Igea entra a formar parte del nuevo gobierno autonómico, y recalcó que gracias a Ciudadanos Castilla y León vive un momento de cambio. “Es muy importante que llegue nuestro mensaje del proyecto de regeneración que va a traer Ciudadanos a esta Comunidad. Por primera vez en 32 años preside las Cortes un partido que no es el PP; ya ha empezado ese cambio y en 15 días veremos cambios mucho más importantes”.

“Llegamos para gobernar esta Comunidad. Cuando Ciudadanos entra en las instituciones se inicia la regeneración y el cambio real”, insistió antes de elogiar la figura de Igea. “Tenemos mucha suerte de tenerlo. Es íntegro, honesto e inteligente”, afirmó, y le restó importancia al hecho de que sea una de las voces discordantes en el seno del partido. “Es bueno que haya voces críticas, las hay en todos los partidos y no hay ningún problema. Una cosa es que se sea crítico desde dentro y otra cosa es que se cumpla lo que ha decidido la ejecutiva por mayoría”, dijo.

Respecto a la opción de descartar al PSOE como socio de gobierno, Ana Carlota Amigo reconoció que se planteó la posibilidad, pero el PP era el aliado prioritario. “Si no hubiéramos llegado a un principio de acuerdo con el PP, se podía estar abierto a otras opciones y así se había decidido, pero si vamos a conseguir gobernar y regenerar esta Comunidad, nuestra prioridad era empezar negociando con el PP y así se ha hecho, y la cosa va, en principio bien, veremos cómo termina”, concluyó.

Diputado provincial

Respecto al proceso de elección del diputado provincial con el que Ciudadanos contará en el próximo mandato, no descartó que sea un concejal procedente de la capital, como ha ocurrido en otras provincias. Los 24 ediles conseguidos por el Partido Judicial de León serán los que decidan quién ocupará ese puesto entre las propuestas que plantee la formación.