La Anunciata recibe a alumnos y profesores de cinco países de la UE

P.I. | SAN ANDRÉS

El colegio de La Anunciata recibe esta semana a alumnos y profesores de Letonia, República Checa, Eslovenia, Italia y Portugal, países con los que comparte el proyecto europeo KA2 centrado en explorar cómo se media en los conflictos escolares, cómo tener pensamiento crítico, ser social y económicamente activo y aprender a estar motivado para afrontar desafíos. Los jóvenes, de cuatro de la ESO, se alojarán con las familias de alumnos del centro.

El proyecto arrancó en 2018 y se prolongará hasta 2020, con financiación de la Unión Europea dentro de los Erasmus + y apoyado y gestionado a través del servicio español para la internacionalización de la educación. El proyecto se ha bautizado comoTeam: Together everyone achieves more (todos juntos conseguimos más), íntegramente en inglés y con alumnado de 14 a 18 años. Habrá un encuentro en cada país con cinco alumnos y al menos dos profesores de cada zona. Ya se ha realizado en Letonia y República Checa, y ahora toca en España. El trabajo en La Anunciata consistirá en cómo ser culturalmente activo.

En el encuentro se trabajará a través de talleres, encuestas y puestas en común de trabajos previos. La UE valora la difusión de resultados, el apoyo de todas las instituciones y la sostenibilidad en el tiempo. Para el colegio éste es su cuarto proyecto financiado por la Unión Europea, antes llamados Comenius.

La Anunciata apuesta por el estudio de las lenguas y la apertura del alumnado hacia Europa y otros países. Por ello se llevan a cabo al año también cursos de Inmersión Lingüística en España y en Inglaterra o Irlanda y tres intercambios con Alemania, Francia y estados Unidos. Precisamente esta semana, los estudiantes del programa KA2 coincidirán con los que llegan de Alemania. El profesor Senén del Canto explica que ya han elaborado un cronograma para preparar las actividades que desarrollarán con sus invitados esta semana, que incluye contacto con las instituciones, visitas culturales y hasta una cata de vinos, además de los talleres y puestas en común de la temática ser culturalmente activos.