Por aquí no podrás pasar durante las fiestas

CORTES DE TRÁFICO Y SEÑALES DE PROHIBIDO ESTACIONAR

FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO

■ Feria Sáenz de Miera (del 19 de junio al 2 de julio)

-Prohibido estacionar en toda la en la Avda. Sáenz de Miera, en Clarés y en los alrededores del Estadio y Campo de Futbol) desde la estación de Autobuses hasta la rotonda del Estadio.

-Tráfico cortado en ambos sentidos. Desde la Avda. Palencia solamente pueden acceder : Residentes, Juzgados, Estación Autobuses, Bomberos y Gasolinera

■ Feria de la Artesanía (del 21 al 30)

Prohibido estacionar en:

-Pilotos Reguera (detrás de la Diputación)

-Ruiz de Salazar

A los residentes de estas calles, se les habilita un estacionamiento en la C/ Ramón y Cajal entre C/ La Torre y C/ Lope de Vega.

■ Concurso de Salto Hípido Ciudad León en el recinto hípico del Paseo del Parque (16 horas)

- Prohibido estacionar en la fachada principal del recinto.

■ Toros. Sábado 22 y domingo 23

- Señales de estacionamiento prohibido: en todo el perímetro de la plaza de Toros.

· Facultad – Fray B. de Sahagún

· Facultad – Papalaguinda y Gil de Villasinta

· Fray B. de Sahagún – Cartagena

· Pl. de Toros – Maestro Nicolás

· Pl. de Toros – Corredera

· Gil de Villasinta – Paseo del Parque

· Pl. de Toros – Corredera

· Gil de Villasinta – Paseo del Parque

■ Procesión del Corpus Christi. Domingo 23 de junio

Recorrido: Plaza de Regla- C/ Ancha- Rampa San Marcelo- Plaza San Marcelo- C/ Teatro- C/ La Rúa- Plaza de las Concepciones- C/ Herreros- C/ Escurial- Plaza del Grano – Cuesta Carbajalas.

- Prohibido estacionar en todo el itinerario de la procesión

■ Fuegos artificiales, Hoguera de San Juan y Concierto de Cadena Dial. Domingo 23 de junio en la Avenida Peregrinos

Señales de prohibido estacional a partir de las 7 de la mañana

- Paseo Salamanca desde C/ Araduey hasta Campo de fútbol (ambos lados)

- C/ Bernesga desde 12 de Octubre hasta Paseo Salamanca

- Avda. Peregrinos, desde Colegio de Primaria de la C/ Carrizo hasta la prolongación de la C/ Clara Campoamor, ambos lados

- C/ Comandante Cortizo, desde Avda. Reyes Leoneses hasta Avda. Peregrinos (ambos lados)

- Santos Ovejero, desde Reyes Leoneses hasta Avda. Peregrinos, ambos lados.

Vallas y señales para cortar el tráfico

- Cruz Roja de León – Peregrinos (Glorieta Avión)

- Salamanca – Puente Almirante Martín Granizo

- Bernesga - Salamanca

- San Ignacio de Loyola - Valcárcel

- Salamanca – Bonifacio Rodríguez

- Salamanca – General Gutiérrez Mellado

- General Gutiérrez Mellado – Peregrinos

- Reyes Leoneses – Comandante Cortizo

- Reyes Leoneses – Santos Ovejero

Para el concierto de Cadena Dial en la C/ Comandante Cortizo, frente a la Hoguera de San Juan

Señales de prohibido estacionar en:

- C/ Comandante Cortizo

- C/ Sinaloa