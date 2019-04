Arrimadas tiende en León una mano para gobernar bajo pacto a un PP que ve "tirando la toalla y arrastrando los pies"

“Me encantaría tener un gobierno únicamente naranja” a partir de las elecciones del próximo 28 de abril, “en las elecciones de la sinceridad y la verdad”, aunque sea “increíble” decirle a la gente que se va a ganar con mayoría absoluta, sino que “va a haber que pactar”, para lo que Inés Arrimadas tendió hoy en León una mano al Partido Popular, aunque trasladó su preocupación porque cree que los azules “están tirando la toalla y arrastrando los pies” con un presidente, Pablo Casado, “que está más pendiente de seguir presidiendo su partido que de echar a Pedro Sánchez del Gobierno”.

Así lo apuntó durante la iniciativa ‘Vamos de cañas con Inés Arrimadas’, que se celebró por primera vez hoy en la champanería de la Casa Botines de León en el marco de una serie de encuentros durante la campaña con la candidata de Cs al Congreso de los Diputados por Barcelona y portavoz de la Ejecutiva Nacional, Inés Arrimadas.

Inés Arrimadas durante su intervención en el acto de Ciudadanos en León. FERNANDO OTERO

La candidata catalana recordó que antes de 2010 nunca se había planteado participar en política, pero vio “lo que hacía el nacionalismo” y pensó que “esto no se puede tolerar”, porque “decir que catalanes o andaluces roban no se puede tolerar”, así como que “haya más servicios en ciudades grandes que en pueblos pequeños”, motivo que la llevó a Ciudadanos, “el único partido que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan”.

Arrimadas reconoció que después de muchos años de bipartidismo, “con cosas buenas como la lucha contra el terrorismo o la entrada en la Unión Europea” ahora “vive de las rentas, instalado en la defensa al partido sin saber trabajar fuera de la política y tapando casos de corrupción”, mientras “pacta con partidos nacionalistas”, porque a la situación de Cataluña “no se ha llegado solo con lo que ha hecho Pedro Sánchez, sino porque durante 35 años el PP y el PSOE han mirado hacia otro lado mientras la democracia se ha ido debilitando”.

Sin embargo, “si algo bueno se ha sacado del otoño del 2017 es que ya no se engaña a nadie, al separatismo se le ha caído la careta y el PP y PSOE no puede decir que somos exagerados y no pasa nada por pactar con separatistas catalanes”, apuntó Inés Arrimadas, motivo por el que Ciudadanos hoy “gobierna en la comunidad autónoma más poblada de España y va a ser el partido que gobierne este país”, donde defenderá “libertad, igualdad y justicia”.

Para ello, será necesario “sumar” y lograr “servicios, oportunidades y derechos” para que la gente pueda quedarse en sus municipios, así como poner en marcha un plan para fomentar la natalidad y lograr que “las familias que cumplen tengan premio” mientras que “los golpistas vayan a la cárcel”, porque “no hay que indultarles ni perdonarles por haber mancillado la imagen de Cataluña” y “no se puede tener a un presidente que cuando tenga que definir la política económica de este país le diga a Pablo Iglesias que decida”.

Para Arrimadas, “el futuro de los españoles lo tienen que elegir ellos mismos, no Puigemont o Torra”, ni “el dinero que llegue a Castilla y León” porque “a ellos no les importa que hay igualdad de servicios, derechos o oportunidades”, ya que “Sánchez es un peligro público” al que solo le queda “cederle la competencia la justicia a Puigdemont y Torra”.

La portavoz de la ejecutiva nacional de Cs insistió en que “luchar contra el nacionalismo es luchar contra el pasado y contra el peor problema que tiene Europa”, donde tienen claro que “el nacionalismo y el populismo hay que solventarlo” y convertir España en “el dique de contención ante los que quieren destruir Europa y el país” porque “un PSOE podemizado con propuestas demenciales puede suponer la ruina económica de este país”

Por ello, abogó por “ir de la mano con el Partido Popular” al Gobierno para “echar a Sánchez de Moncloa con comunistas y nacionalistas”, lo que “sumando se conseguirá” y para ello “León debe ser fundamental” para jugar la balanza en las próximas elecciones del 28 de abril, cuando todo el mundo tiene que ir a votar en unos comicios “decisivos” para el futuro de España, porque “pocos escaños van a decidir todo el futuro de España”, es decir, “si Sánchez va a seguir cuatro más con separatistas o si lo hará Ciudadanos con un proyecto de centro que garantiza la igualdad y que sabe defender lo mismo en todos los rincones”.