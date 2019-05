Asturias apoya la fusión de Fuentes y San Isidro sin dilapidar dinero público

El consejero de Educación y Cultura del Principado, Genero Alonso, ha reiterado este lunes el apoyo del Gobierno asturiano al proyecto para unir las estaciones de esquí de Fuentes de Invierno y San Isidro pero, ha advertido, esa iniciativa se debe afrontar "sin dilapidar dinero público".



Según Alonso, el Principado no puede aceptar la propuesta de la Diputación de León para hacerse cargo del pago de cuatro megavatios de electricidad cuando la estación asturiana sólo necesita de uno para generar nieve artificial cuyo coste se cifra en 1,4 millones.



La unión de ambas estaciones es "necesaria, posible y viable, pero también tiene que ser razonable", ha apuntado el consejero tras señalar que resultaría "difícil de entender" que Asturias comprara una electricidad que no necesita "y que tenga que cargar con cuatro megavatios porque otro no los necesita".

Esta circunstancia se produce, a su juicio, por el hecho de que la estación leonesa compró más electricidad de la que necesitaba porque preveía poner en marcha otros proyectos que no se llevaron a cabo como un campo de golf o un hotel de cinco estrellas.



"Comprar lo que no se necesite porque a otro le sobre es dilapidar dinero público", ha señalado el titular de Educación del Principado a preguntas de los periodistas tras inaugurar las XV Jornadas culturales Espacio Abierto organizadas por el Instituto de Enseñanza Secundaria Valle del Aller.



El pasado año, el Gobierno asturiano planteó a la Diputación de León la firma de un protocolo por el que el Principado ejecutaría la obra civil para conectar la estación asturiana con la subestación eléctrica leonesa, asumiría la potencia necesaria para el funcionamiento ordinario de Fuentes de Invierno y financiaría la parte correspondiente del remonte que enlazase ambas instalaciones.



Las dos estaciones distan 1,8 kilómetros y su conexión de Fuentes de Invierno y San Isidro generaría la mayor superficie esquiable de la cordillera Cantábrica (unos 40 kilómetros) además de permitir la práctica deportiva en ambos espacios en un único dominio.



El pasado 1 de mayo el PP de Asturias y el de León presentaron una iniciativa en este sentido por la que los populares del Principado se comprometían, en caso de gobernar tras las próximas elecciones autonómicas, a pagar a la Diputación de León los derechos de enganche de la línea para dotar de electricidad a Fuentes de Invierno y las obras de soterramiento en la zona asturiana.



La Diputación de León acometería por su parte el soterramiento pendiente de la línea eléctrica hasta Asturias y el acuerdo establecía además que el Principado pague 1,4 millones de euros por megavatio, según el contrato de resarcimiento, mientras que el resto de los 4,3 millones correspondientes a dichos derechos a favor de la Diputación de León, se abonarían a través de un pago aplazado de 2.868.547 euros, en 20 años y en cuotas de 143.427 euros anuales.