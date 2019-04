Atención Primaria debe renovar a casi el 50% de sus médicos especialistas en 5 años

p. infiesta | león

La Atención Primaria, la puerta del sistema sanitario que debe asumir los cuidados a una población cada vez más envejecida y pluripatológica, se enfrenta asimismo a una importante renovación de su plantilla en León. Nada menos que 258 de los 745 médicos y enfermeras superan ya los 60 años de edad, lo que implica que el 34% de la plantilla se jubilará en cinco años. Contabilizando a los mayores de 50 años, el porcentaje se eleva al 71%.

No obstante, la mayor incidencia se produce en los médicos especialistas, con 132 facultativos de los 300 actuales (casi un 50%) a punto de jubilarse. En la próxima década el 80% de estos sanitarios se retirará, lo que obliga a agudizar la previsión de la plantilla para evitar colapsos y eso que la tasa de reposición se sitúa en el 0,43%.

Entre los más jóvenes, en la franja de 30 a 39 años, sólo trabajan en la actualidad seis hombres (cuatro de ellos médicos y dos enfermeros). Las profesionales en ese tramo de edad también son escasas en número (50), aunque multiplican por ocho a los varones (88%), lo que avala, como ocurre en Magisterio, la feminización de la profesión, según se desprende de la estadística facilitada por la gerencia de Atención Primaria. Una tendencia que en Pediatría de Área es paradigmática, ya que el 100% de esas plazas (11) están ocupadas por mujeres, al igual que el 87% de los puestos de enfermería, con 299 enfermeras por 46 varones.

La Atención Primaria acaba de atravesar una crisis con protestas de los profesionales, falta de ellos y sobrecarga de trabajo. En medio de esta situación, el Ministerio de Sanidad intenta aprobar un plan para potenciarla que el consejero autonómico de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, ya ha dicho que no respaldará. Entre las medidas ministeriales se planteaba que en 2025 todos los médicos y enfermeros tuvieran cupos que cumplan criterios ajustados a las características demográficas, epidemiológicas y socioeconómicas de la población.

El documento de la ministra, María Luisa Carcedo, fija como cifra de partida aceptable, sujeta al análisis pormenorizado de los criterios, unos cupos que no superen las 1.500 personas por facultativo, y en el caso de pediatría, las 1.000 personas. León ya cumpliría ese objetivo, con promedios de 985 tarjetas individuales sanitarias por médico de equipo y de 985 tarjetas por pediatras de equipo. Incluso en la asignación por enfermera la media se sitúa en 1.001 tarjetas, según las cifras facilitadas por la Gerencia. Lo que no se sabe en un análisis individualizado es la carga real de cada uno de los 294 médicos de equipo, las 312 enfermeras y los 23 pediatras.

El número en bruto de pacientes por médico no es, en sí mismo, un indicador de una buena atención, sino que puede reflejar la dispersión de la población con facultativos con escasas cartillas asignadas y otros, como en el ambulatorio de Eras, con 1.200. De hecho, hay profesionales que afirman que reducir la ratio no supone mejoría alguna. Sí que las visitas diarias se sitúen en los 30 pacientes y no, en ocasiones, en el triple.

Además, con la avalancha de jubilaciones que se viene encima, las plazas de Atención Primaria habrá que reponerlas y aumentarlas si se quieren reducir las tasas, además de acometer una reorganización. En ese sentido, desde León se apunta la necesidad de ampliar la oferta de especialistas, con la reclamación incluso de un MIR extraordinario.