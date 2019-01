Aumentan un 20% las agresiones en la cárcel de León

La plataforma de sindicatos de prisiones (Acaip, UGT, CC OO y CSIF) denunció ayer que las agresiones a funcionarios de Villahierro aumentaron un 20% el año pasado y cifran la cuantía no oficial entre los quince y los veinte incidentes en 2018. «Instituciones Penitenciarias dice que han bajado pero es falso», aseguró el portavoz de la plataforma, Belisario Pérez.

Villahierro ha registrado 30 agresiones a funcionarios en los últimos seis años, ninguna de ellas calificada como muy grave y solamente una considerada grave en el año 2015, según el Gobierno.

Miembros de la plataforma se concentraron a media mañana de ayer en la plaza de Botines para mostrar parte del material incautado en la penitenciaría.

«Hemos traído unos pinchos carcelarios para que se vea cómo nos amenazan y nos amedrentan, poniendo en peligro nuestra vida. La sociedad nunca ha tenido en cuenta nuestra labor y queremos que se atiendan nuestras reivindicaciones. Para defendernos solamente tenemos un uniforme, una porra, unas esposas y sprays», dijo.

«A veces son atendidos grupos de 70 reclusos por un solo funcionario. Es necesario que la sociedad sepa el papel tan importante que estamos haciendo, acogiendo a personas con causas pendientes por terrorismo, yihadismo o agresiones sexuales, por poner ejemplos. Necesitamos medios y una retribución adecuada así como una plantilla adecuada», añadió.

La falta de funcionarios se cifra en León en cien personas. «Cuando el PSOE estaba en la oposición nos daban la razón en todo, pero ahora no nos conocen. Cuando el PP estaba en el Gobierno no quería saber nada de nosotros y ahora parece que nos conoce muy bien. La verdad es que estamos indignados. Marlaska no está teniendo ningún talante con nosotros», explicó.

«Por el mismo trabajo que estamos realizando en León, en el País Vasco o en Cataluña se cobran 500 euros al mes más. Villahierro es una prisión 1.1 con lo cual es apta para albergar a presos de cualquier grado de peligrosidad».