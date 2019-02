Los autónomos se plantan y exigen derechos frente a la desprotección que sufren

Un colectivo totalmente desprotegido, con excesiva presión desde el punto de vista de la fiscalidad y menores derechos que el resto de los trabajadores. Hartos de que las administraciones no atiendan sus demandas y se les acuse con frecuencia de no cumplir con parte de sus obligaciones y cotizaciones, los autónomos han decidido iniciar una serie de movilizaciones para llamar la atención sobre las dificultades que sufren. Lo hacen a través de la nueva asociación Autónomos Unidos para Actuar (Aupa), que ayer organizó una serie de concentraciones a nivel nacional. En León se manifestaron ante la Subdelegación del Gobierno, para trasladar después al subdelegado, Faustino Sánchez, sus reivindiaciones.

Varias decenas de autónomos se concentraron con carteles en los que mostraban su hartazgo, la mayoría con el lema «Si el Gobierno aprieta mi soga, España entera se ahoga». Y repartieron trozos de cuerda en forma de pin, que lucieron en sus solapas.

«Somos un colectivo totalmente desprotegido, pagamos una cuota excesiva y no tenemos derecho al paro ni a una jubilación digna. Si nos ponemos enfermos tenemos que seguir pagando nuestras cotizaciones aunque no ganemos, y eso es una situación insostenible», señaló Camino Delgado, portavoz de Aupa León.

Entre las reclamaciones que transmitieron al representante del Gobierno destacan las excesivas cargas económicas y fiscales que soportan. «No sólo pagamos nuestra cuota de autónomos, también el alquiler del loca, la luz, el teléfono, el Impuesto de Actividades Económicas, el Impuesto de Bienes Inmuebles, la protección de datos,... Un montón de gastos que hacen que a menudo no lleguemos a fin de mes, y no podamos mantener a nuestras familias», señaló. «Una situación insostenible para un colectivo que merece más, porque somos los que sostenemos el país. El hecho de poner un negocio supone arriesgar no sólo tu empleo, sino tu patrimonio personal». Por eso, aseguró, «estamos en plan de lucha, esto sólo acaba de comenzar. Debemos unirnos todos los autónomos para protestar hasta lograr que se atiendan nuestras reivindicaciones».

Desde Aupa señalan que se sienten «estafados y desamparados por las instituciones y los dirigentes políticos». Y aseguran que lideran «el despertar de los autónomos. Hasta ahora se nos ha ninguneado, porque es difícil lograr la unidad, ya que no pertenecemos a un sector o colectivo concreto. Lo que nos diferencia es mucho más de lo que nos une, y de eso han abusado los poderes públicos».

Denuncian también que «resulta humillante escuchar que Gobierno y asociaciones consideren que la mayoría de los autónomos estamos infracotizando, y que por ello no podemos acceder a unas mejores coberturas y prestaciones sociales».

Entre otras reivindicaciones reclaman cotizaciones especiales y progresivas en función de sus beneficios; cotizaciones a tiempo parcial y por días trabajados, así como reducción de jornada para cuidado de hijos; ayudas a la contratación de autónomos con discapacidad; exención del pago a la Seguridad Social cuando se encuentren de baja médica, y que cuando la baja sea superior a un mes sea la mutua o la Seguridad social quien se haga cargo de pagar el salario; declarar las facturas por fecha de cobro; etc.