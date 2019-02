Avalancha de críticas a Muñoz por su «repugnancia» con los paseados

DL | León

Las reacciones a las palabras de la senadora leonesa por el PP Ester Muñoz sobre la Ley de la Memoria Histórica no se han hecho esperar. Su comentario sobre que el «despilfarro» de que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 incluyera una partida de 15 millones de euros para «desenterrar unos huesos» en el marco de la Memoria Histórica provocó el abucheo de la bancada socialista en la Cámara Alta y las críticas han continuado a pesar de que después la popular leonesa matizara que se refería a la exhumación de Francisco Franco y no «a la gente que está en las cunetas». «Asumo la responsabilidad por no haberme expresado bien», dijo en el Senado, tras pedir disculpas y matizar que descartaba dimitir.

El presidente del PP de León, Juan Martínez Majo, atribuyó las reacciones que pedían la dimisión de Muñoz a «una mala interpretación». «La valoración la hizo ella dijo públicamente y al salir explicó lo que quería decir. He hablado con ella y me dijo que en ningún momento quería referirse ni muchísimo menos a lo que después se ha interpretado», apuntó Majo antes de recordar que Ester Muñoz ejerció en su día de mediadora para que el prior del Valle de los Caídos desistiese de un proceso contencioso-administrativo y fuese posible la recuperación de los restos de dos hermanos represaliados por el franquismo y su entrega a los familiares.

Las de Majo han sido las únicas palabras de apoyo a la senadora. El secretario general del PSOE leonés, Javier Alfonso Cendón, exigió ayer la dimisión de la senadora y consideró que la parlamentaria del PP debe entregar su acta de senadora porque «ha demostrado que es indigna de ese cargo y de representar a los leoneses» y añadió que es «inadmisible» que se haya manifestado con «semejante falta de respeto hacia miles de personas que perdieron su vida en España por defender la legalidad democrática y que siguen enterradas en fosas comunes y cunetas». En la misma línea se manifestó el secretario general de Podemos Castilla y León, el leonés Pablo Fernández, quien exigió la dimisión «irrevocable» de la senadora popular por ofender a las víctimas del franquismo y, además, instó al Partido Popular a pedir perdón ante la «impresentable» conducta de su senadora, porque «es una vergüenza que la ostente un cargo público y represente a la ciudadanía»

Para Izquierda Unida Castilla y León, las declaraciones de Ester Muñoz «atentan contra la dignidad de las víctimas de una dictadura que arrojó a fosas olvidadas a más de cien mil españoles, que eliminó todo avance social y político, que condenó a las mujeres a vivir bajo el yugo de un nacionalcatolicismo que las consideraba seres inferiores y que aniquilo a sangre y fuego a toda una generación de profesores e intelectuales cubriendo España de un manto negro» y las calificaron de «repugnantes».

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha presentado ya una queja ante la oficina del Defensor del Pueblo. Para el presidente de la ARMH, Emilio Silva, estas declaraciones suponen una «enorme falta de respeto por los Derechos Humanos y un trato vejatorio hacia las víctimas de la dictadura franquista», de las que recordó que todavía esperan a que el Estado cumpla con sus obligaciones en esa materia y les garantice el derecho a dar una sepultura digna a un ser querido.