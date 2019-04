Las ayudas de emergencia social de León dependerán del criterio de los técnicos

dl | león

La última mesa de Servicios Sociales del Diálogo Social acordó modificar las bases de las ayudas de urgencia social del Ayuntamiento de León, según informaron desde el equipo de gobierno. Las principales variaciones propuestas, que deberán ser ratificadas por el Pleno, atienden a la concesión de las ayudas y a su adaptación a la normativa autonómica.

Entre otros puntos, establece que sea el criterio del técnico de Servicios Sociales el que determina la concesión o su denegación y que la pérdida de una condición, por ejemplo de la Renta Garantizada, en otra administración no sea determinante. La modificación de las bases fue consensuada entre los integrantes de la mesa, compuesta por el Ayuntamiento de León, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la Fele.

Las ayudas de urgencia social, según recogen las bases, van dirigidas a atender de forma temporal la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia, tanto por razones sobrevenidas como por falta continuada de recursos, de aquellas personas que no puedan hacer frente a gastos específicos, considerados necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social y que no puedan ser sufragados por sus medios, ni desde otros recursos sociales, ni en ese momento a través de la ayuda de terceros obligados legalmente, asumiendo, no obstante, el compromiso de solicitar dicha ayuda.

