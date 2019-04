El Ayuntamiento da de alta 1.385 pisos y locales vacíos que no pagaban basura

Hasta hace dos años, al no tener dado de alta el agua se contaba con que las viviendas estaban deshabitadas y los locales o naves industriales no tenían actividad. La consideración servía para que, de facto, cada una de estos inmuebles que no aparecían en el padrón de abastecimiento quedara eximida de tener que afrontar el recibo de la basura. Pero ahora ya no. Desde que el Ayuntamiento de León iniciara el plan de regularización, en febrero de 2017, ha logrado poner al cobro 1.385 unidades urbanas y sumar 119.760,48 euros al año a las arcas municipales, según los datos facilitados por el servicio de inspección de tributos del consistorio.

Los números quedan lejos todavía de las estimaciones que se hicieron al definir la intervención, en enero de 2017. Entonces, se calculaba que la actuación podría alcanzar a 17.000 unidades urbanas en tan sólo tres años y generar unos ingresos adicionales de 726.320 euros. Pero la puesta en funcionamiento ha demostrado que, pese a contar con un inspector en exclusiva, la necesidad de justificar una por una las entradas tiene más dificultad que el mero cruce del padrón del IBI con el de basuras, donde de inicio sólo aparecían el 45,7% de las viviendas y el 46,5% de los locales que sí que abonaban el impuesto.

El plan se apoya en que hay «fundamento jurídico que ampara la medida», dado que «el servicio de recogida de basuras es un servicio de recepción obligatoria» y que «vienen obligados a contribuir a su financiación todas las unidades tributarias (viviendas y locales comerciales) que se benefician de su existencia, aunque no utilicen dicho servicio, siempre que el mismo se encuentre efectivamente disponible para su utilización», según el informe de los servicios económicos.

La premisa, sustentada en «la reiterada jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo», hace que, aunque a menor ritmo del esperado, se hayan empezado a notar los efectos en caja. Al mismo ritmo, los dueños de pisos, locales y naves vacías, que contaban con estar eximidos de la tasa, han visto cómo empiezan a girarles el recibo trimestral.

El padrón de basuras anota ya en la actualidad 41.322 unidades urbanas, después de incluir las 1.385 descubiertas por la inspección de tributos y un centenar de nueva construcción de los dos últimos años. Las entradas hacen que el Ayuntamiento de León ponga al cobro cada trimestre recibos por valor de 1.212.865,8 euros, lo que supone 4.851.460 euros. El objetivo pasa por superar los cinco millones de euros conforme avance el plan de revisión de todo el municipio.