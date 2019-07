El Ayuntamiento paraliza la poda de árboles, que aún seguía en Gran Vía de San Marcos

Después de las innumerables críticas ciudadanas recibidas en la última legislatura por un calendario de poda que no se ajustaba a los ritmos de la naturaleza, el Ayuntamiento de León ha anunciado esta mañana que se paralizan los trabajos.

La autoridad municipal ha anunciado en un tweet, además, que trabaja en un nuevo calendario de trabajos, que desde 2009 están concesionados a la empresa Acciona.

El equipo de Gobierno, formado en exclusiva por el Partido Socialista, reiteró varias veces sus críticas por los períodos de poda cuando estaba en la oposición, en tanto que comenzado el verano se dejaba sin sombra a varias calles de la capital.

Paralizada la poda en Gran Vía de San Marcos. Trabajamos en un nuevo calendario de actuaciones #leonesp pic.twitter.com/0bwdDTgBfx — Ayuntamiento de León (@LeonAyto) 25 de julio de 2019

No poder resguardarse del sol en época de ola de calor no es la única consecuencia de los trabajos de poda avanzada la primavera y el verano, pues las aves urbanas no pueden anidar y su período de cría colapsa, como denunció hace solo unas semanas a este periódico el especialista Pancho Purroy.