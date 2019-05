El Ayuntamiento reanuda el Plan de Asfaltado para actuar en 22 calles y nuevos pasos de peatones de toda la ciudad

Los trabajos de asfaltado por los barrios de la ciudad, tras la Semana Santa y la conclusión del asfaltado de la carretera de Carbajal, se han reanudado esta misma mañana. Los trabajos han comenzado en El Ejido y La Palomera, comenzado por la calle San Guillermo. El concejal de Infraestructuras, Eduardo Tocino, ha explicado que se extenderán casi 8.400 toneladas de asfalto, con una inversión de un millón de euros. Las obras finalizarán el próximo mes de septiembre, antes del inicio de la actividad en los colegios. Además, Tocino ha destacado que la baja ofertada por el adjudicatario ha permitido actuar en otras vías de la ciudad. Las intervenciones se realizan a lo largo estos meses y el verano para adaptarse mejor a la climatología y condicionantes del tráfico. El plan responde a criterios técnicos y peticiones vecinales equilibrando la actuación en todos los barrios de la ciudad.

León, 20 de mayo de 2019.- Todas las actuaciones se incluyen dentro del término municipal de León. El importe de ejecución en contrata alcanzará el máximo presupuestado y consignado para esta actuación, un millón para el ejercicio 2019. Las actuaciones se centran en las vías que se incluyen en el proyecto redactado por el Servicio de Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento de León atendiendo a criterios técnicos, peticiones vecinales y equidistribución por barrios.

Tras el periodo de Semana Santa, que no se asfaltó para no interrumpir el tráfico en las calles, y ser realizada la intervención de la carretera de Carbajal que se encontraba en muy mal estado, el Ayuntamiento ha reanudado los trabajos de asfaltado y pide disculpas a los vecinos por las molestias que puedan ocasionar las obras. Eduardo Tocino ha explicado que “estas obras son muy esperadas y deseadas por los vecinos, y que son necesarias para incrementar los niveles de seguridad de las vías, además de mejorar la movilidad de los vecinos”.

El concejal también ha explicado que “el descuento final ofertado por el adjudicatario –EXCARBI- se ha aplicado para ejecutar más obra de asfaltado no contemplada inicialmente en el proyecto y que permite extender más metros cuadrados de firme nuevo que mejora la calidad de vida de la ciudad”.

Las calles en las que se extenderá nuevo firme en la campaña son las siguientes:

ZONA 1 PUENTE CASTRO

RAMALES PUENTE CASTRO - SIMÓN ARIAS

C/ SAN PEDRO DE CASTRO

ARRABAL SAN MADRID Y RAMALES

C/ JUANILLO EL JUGLAR

AREA 3

ZONA 2 CORTE INGLES

C/ MARQUES DE SAN ISIDRO

C/ BARHONA

C/ VELÁZQUEZ

ZONA 3 PALOMERA

C/ SAN LORENZO

C/ JUAN DE VEGA

C/ SAN FRUCTUOSO

C/ VALENCIA DE DON JUAN

C/ LOS OSORIOS

ZONA 4 EL EJIDO

C/ CINCO DE MAYO

C/ SAN GUILLERMO

C/ VEINTISEIS DE MAYO

C/ VIRGEN BLANCA

C/ CLAVEL

AREA 4

ZONA 1 CENTRO

ROA DE LA VEGA

OTROS

Av. Antibióticos

Cantamilanos

Av. Quevedo Fase 2

Alcalde Miguel Castaño

RENOVACIÓN DE TODOS LOS PASOS DE PEATONES