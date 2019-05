El Ayuntamiento de San Andrés prorroga hasta el 5 de julio el plazo para el pago voluntario de impuestos

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo prorroga hasta el 5 de julio el periodo de pago voluntario de los impuestos de vehículos de tracción mecánica, recogida de basuras, y entrada de vehículos a través de aceras (vados).

La alcaldesa, Camino Cabañas, ha tomado esta decisión, tras consultarla con los departamentos correspondientes, para subsanar el trastorno ocasionado por el error de la nueva aplicación informática utilizada desde el departamento de Gestión Tributaria, así como por los retrasos en las comunicaciones postales como consecuencia de los procesos electorales.



Los vecinos afectados, aquellos que no han abonado por el momento los tributos y tampoco tienen domiciliación bancaria, deben dirigirse al Ayuntamiento en horario de atención al público (de 09.00 a 14.00 horas) para pedir una nueva carta de pago.



El Consistorio desea trasladar sus disculpas a quienes se han visto afectados por esta situación, a los que, por supuesto, no se aplicará ningún tipo de recargo.



Del mismo modo, el Ayuntamiento pedirá un informe a la empresa suministradora de la aplicación informática para tratar de aclarar el origen del error y que este no vuelva a producirse.