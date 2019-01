El Ayuntamiento ultima un plan para dar vida al mercado del Conde Luna

Miguel Ángel Zamora | león

El Ayuntamiento de León ultima un plan para revitalizar el mercado del Conde Luna, actualmente vacío en la mayoría de los puestos, con el objeto de recuperar la imagen y la actividad que tuvo en un pasado cercano.

«Estamos a punto de presentar un plan de viabilidad gracias a un estudio que se ejecutó con cargo al anterior presupuesto», explicó Pedro Llamas, concejal de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de León, en los prolegómenos de la presentación de las nuevas carpas que fomentarán la venta por la vía del ecomercado en el antiguo Mercado de Abastos.

«Vamos a dar traslado de las conclusiones a los comerciantes y a los grupos de la oposición y las sensaciones que tengo son muy buenas. Las reuniones que se han hecho por parte de la empresa con los comerciantes han dado un resultado muy positivo y estoy muy esperanzado en que consigamos llenarlo y que tenga la imagen que se merece».

El plan de viabilidad se incluye en el marco de actuaciones conjuntas en el que también se incluye la plaza Mayor. «La realidad de los mercados es la que es, y lo que no se puede pensar es que simplemente con sacar a concurrencia los puestos ya se va a conseguir el objetivo. De palabra te dice todo el mundo que quiere venir a por un puesto, pero la realidad es que luego nadie viene. Creemos que con la ayuda de los comerciantes, el proyecto de reforma integral de este mercado y la ocupación de los puestos al 100% es totalmente posible. Se va a presentar a los comerciantes las conclusiones de este estudio, también se las ofreceremos a los demás grupos políticos y vamos a tener una jornada de dos horas con los medios de comunicación de alrededor de dos horas en las que explicaremos a la opinión pública cuál va a ser el resultado de nuestro estudio», señaló el concejal.

Llamas no quiso avanzar cuál va a ser la fórmula que se va a emplear «pero no tengáis ninguna duda de que se va a conseguir el 100% de ocupación. Este eco mercado está en el sitio en el que tiene que estar, acompañado de un mercado totalmente renovado, con una oferta completa de variedad de productos, porque cuando el Ayuntamiento saca la concurrencia, lo que no puede evitar es que se pongan diez puestos de embutidos de León... lo que se necesita es lo que vais a ver y en la forma en la que ellos los explican. El martes tendremos una reunión con la empresa adjudicataria y elaboraremos el calendario en un par de semanas para que traslademos a la ciudad la importancia de tener un mercado de primera categoría, que sea un polo de generación de empleo y que recupere un entorno complicado en el que el comercio de proximidad es complicado».