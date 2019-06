La bolera de San Marcos ya luce su renovada imagen con nuevos bancos y más superficie de acera

La Concejalía de Infraestructuras y Participación Ciudadana, junto a la de Deportes, iniciaron hace unas semanas las obras en la bolera de San Marcos tras diseñar un plan de intervenciones para mejorar este punto de interés en la ciudad. Eduardo Tocino y Marta Mejías han coordinado los trabajos, que demandaba mejoras y que el propio concejal ha visitado esta semana junto a la brigada de obras, tras su finalización.

Eduardo Tocino ha explicado que esta es “una intervención que ha sido muy demandada por los usuarios de la bolera, los corredores, ciclistas y personas que pasean por la orilla del río”. Tras la mejora del suelo e iluminación de la pasarela junto al Parador de San Marcos, “se hacía necesario abordar la mejora en la acera existente que es muy estrecha, mejoras en los bancos y permitir la continuidad de la senda peatonal que se hacía incompatible y generaba problemas desde la construcción de la instalación.

Con estas mejoras las personas que acuden a la zona de petanca y bolos disfrutan ya de un espacio en el que no pasarán los corredores o ciclistas, y estarán en un lugar destinado solo para ellos, no existiendo interferencias en su zona de disfrute. Así mismo los ciclistas y corredores no tendrán riesgo de caídas o tropiezos con los bancos existentes o las personas que contemplan la zona de juegos”.

El concejal ha explicado que los contactos mantenidos con los usuarios de la bolera y usuarios del corredor verde del río “han permitido concretar los trabajos que se necesitaban abordar desde la propia creación de la bolera, que no había vuelto a registrar ningún tipo de mejora.

En concreto se han cambiado todos los bancos existentes o tablones por bancos nuevos, incrementándose su número hasta casi una veintena. Se han cambiado las maderas que delimitan las zonas de petanca y bolos, se han pintado las barandillas y eliminado las que no eran necesarias o dificultaban el paso por una acera que también se ha visto ensanchada, eliminando el cuello de botella en materia de movilidad que se registraba; ya no se interfiere el paso de los peatones y ciclistas con la estancia tranquila de los jugadores en la zona de petanca al estar ahora en zonas diferenciadas.

Se ha recuperado la zona ajardinada próxima, mejorados los pasillos, se han rellenado las pistas con arena y la caseta se ha limpiado con chorro de arena para eliminar los grafitis que habían estropeado la imagen de la instalación en un lugar tan destacado a nivel turístico como lo es el puente de San Marcos”.