Un brindis por los treinta años de Alauto en León

Alauto, laa empresa de referencia en el mercado de los vehículos seminuevos en León, celebró hoy su treinta aniversario con un brindis muy especial al amparo de un coche mítico: un Rolls Royce Phantom Drophead del año 2009. "Nos lo ha prestado un alautista muy querido que lo compró en Mónaco para dar brillo a esta ocasión tan especial", comentó el responsable de esta firma de referencia, Alfonso García. "Pero yo ya he dejado a mis padres in apellidos porque todo el mundo me conoce como Alfonso Alauto".

En la celebración de los treinta años estuvieron presentes entre otros Antonio Silván, alcalde de León; el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, el mítico jugador de balonmano, Juanín García y el ex colegiado, Rafa Guerrero. "Celebrando estos treinta años hemos querido agradecer a la sociedad leonesa todo el cariño que nos han dado durante este tiempo", subrayó.

Alauto echó a andar en marzo del 89 en la Avenida de la Facultad 43 y ahora sigue vinculada al negocio automovilístico en la Avenida de Europa numero ocho, su base de operaciones desde el 2006. Ni el propio Alfonso Alauto se atreve a cuantificar cuántos coches ha vendido en estas tres décadas. "Tengo en la cabeza un cálculo aproximado pero tampoco la quiero decir. Como decimos en Asturias pon que un 'puñao'", comenta con su particular sentido del humor.

De estos treinta años tiene muy claro lo que quiere destacar. "Me quedo con el cariño de la gente. La gente que ha pasado por aquí ya no dice un coche de tal o cual marca dice: 'yo tengo un Alauto'. Eso nos entusiasma y también cuando la gente nos manda otros clientes. Que alguien diga vete a ver a Alauto es un motivo de orgullo para nosotros".

La situación actual del mercado automovilístico en León también se resiente de la crisis. "Actualmente la provincia representa el 0,48% del mercado nacional cuando hace unos pocos años éramos el uno por ciento. Haber bajado a ese porcentaje significa que hay que hacer milagros para seguir adelante. Y si a eso le añadimos la tortura del diésel que nos han metido pues peor todavía. Y ese es un discurso falso porque no hay ninguna mecánica que haya evolucionado mejor que el diésel: andan como tiros, no suenan y gastan muy poco. La gente está confundida por esa política antidiesel".