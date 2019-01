Un buen dato "empañado por la acuciante pérdida de población"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

yo estoy de acuerdo con usted Ricardo, pero vamos, no entiendo que tiene usted contra los jubilados y prejubilados, metiéndolos en el mismo saco del mamoneo leonés, cuando es gente que ha cotizado como un perro para conseguir jubilarse. como yo, por ejemplo. ¿Quien me enchufó a mi? ¿Quien me dio puestos a dedo? NI DIOS. a base de levantarme a las seis de la mañana a echar curriculums por los polígonos industriales estuve yo currando 18 años. aprenda, y calle la boca un poco.