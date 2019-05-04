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19:40 h. ELECCIONES MUNICIPALES LEÓN 2019

Candidatos elecciones municipales Ayuntamiento León 2019

Elecciones municipales León 2019: aquí tienes las candidaturas que optan el 26 de mayo a la alcaldía de la ciudad de León

 
Imagen de las últimas elecciones generales - JESÚS F. SALVADORES

Imagen de las últimas elecciones generales - JESÚS F. SALVADORES

DIARIO DE LEÓN
04/05/2019

Éstos son los candidatos de las elecciones municipales de León 2019. Consulta todas las candidaturas de la próxima jornada electoral del 26 de mayo. 

Aquí tienes el calendario de elecciones León 2019: fechas municipales autonómicas y europeas 

 

Candidatura Municipal Partido Popular León

Titulares

1 ANTONIO SILVAN RODRIGUEZ

2 FERNANDO SALGUERO GARCIA

3 ANA MARIA FRANCO ASTORGANO

4 JOSE MANUEL FRADE NIETO

5 AURORA BAZA RODRIGUEZ

6 MARGARITA CECILIA TORRES SEVILLA

7 PEDRO LLAMAS DOMINGUEZ

8 MARTA MEJIAS LOPEZ

9 EDUARDO TOCINO MARCOS

10 FRANCISCO JAVIER GARCIA-PRIETO GOMEZ

11 MONICA ALVAREZ MANSO

12 BONI ALVAREZ FERNANDEZ

13 MANUEL CARNERO GONZALEZ

14 ELOINA VISITA CASADO POSADO

15 PEDRO BELINCHON ROMAN

16 ROSA MARIA RODRIGUEZ ALVAREZ

17 EVA VELILLA ALEGRE

18 JOSE LUIS FARTO MARTINEZ

19 MARTA BARRAGAN CARBAJO

20 ISIDORO LAVANDERA SUAREZ

21 ELENA CARRETERO TARANILLA

22 PILAR ARTIGA PEREZ

23 JORGE MANUEL CEBRIAN PRIETO

24 MARIA DEL MAR CALZADO GONZALEZ

25 JAVIER GONZALEZ MARCOS

26 NOEMI ACEVEDO GONZALEZ

27 FRANCISCO REGUERA REGUERA

Suplentes

1 JORGE ALBERTO DIEZ FERNANDEZ

2 JESUS CAÑO GONZALEZ

3 ANA MARIA BERRIOS DIEZ

 

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Candidatura Municipal PSOE León

Titulares

1 JOSE ANTONIO DIEZ DIAZ

2 VERA LOPEZ ALVAREZ

3 VICENTE CANURIA ATIENZA

4 MARIA ARGELIA CABADO RICO

5 LUIS MIGUEL GARCIA COPETE

6 SUSANA TRAVESI LOBATO

7 ALVARO POLA GUTIERREZ

8 MARIA LOURDES VICTORIA GONZALEZ FERNANDEZ

9 CARMELO ALONSO SUTIL

10 EVELIA FERNANDEZ PEREZ

11 JUAN CARLOS ARMESTO GOMEZ

12 MARIA PILAR HERRERO TORRES

13 GONZALO CASTRO GUERRERO

14 MARIA DE LAS MERCEDES ESCUDERO PEREZ

15 PAUL PETER EBONG NSONE

16 MARIA CELESTE LOPEZ CASARES

17 FEDERICO FIDALGO GARCIA

18 ANGELINA MARIA CASAS GONZALEZ

19 JOSE MIGUEL CARLOS DEBESA GIL

20 MARTA DIAZ GARCIA

21 CECILIO GONZALEZ SANTAMARTA

22 CRISTINA GIL GONZALEZ

23 LUIS MIGUEL GONZALEZ BALLESTEROS

24 MARIA ZAPICO VALLADARES

25 JESUS PEREZ PEREZ

26 BEATRIZ ARDOY SANTAMARTA

27 VICENTE GONZALEZ ALVAREZ

Suplentes:

1 VERONICA MARTINEZ FUERTES

¿En coche de León a Madrid? Las pegatinas DGT te afectan, no las olvides 

 

Elecciones Municipales en León 2019

Candidatura Municipal Ciudadanos León

Titulares 

1 GEMMA VILLARROEL FERNANDEZ

2 CARLOS GONZALEZ-ANTON ALVAREZ

3 ROSARIO MARIA BARDON GONZALEZ

4 LUIS MERINO DOMINGUEZ

5 VICENTE CARVAJAL VALLEJO

6 ELENA LAFUENTE SANCHEZ

7 ANTONIO JOSE PEREZ BLANCO

8 MANUEL ANGEL LOPEZ BAHILLO

9 OSCAR CARRACEDO GONZALEZ

10 MARTA GUTIERREZ AYUELA

11 ENRIQUE BUENO PRADO

12 AURORA FALAGAN ALVAREZ

13 ANDREA RODRIGUEZ BLANCO

14 JESUS ANGEL LOZANO GARCIA

15 EMILIO MIGUEL BRONTE BORRAZ

16 MARIA DEL CARMEN GARCIA MUÑIZ

17 MARIA AIDA SIMON FERNANDEZ

18 EVARISTO MARTINEZ GARCIA

19 SAMUEL ARIAS CARBAJO

20 JESUS SANTIAGO MARTINEZ

21 JUAN CARLOS GARCIA MARTINEZ

22 LUIS GARCIA-SAMPEDRO PISONERO

23 CARLOS LERA PEREZ

24 MARIA PALOMA TERESA ALONSO BENGOA

25 ANA CARLOTA AMIGO PIQUERO

26 EMMA ALVAREZ GONZALEZ

27 SANTIAGO VILLARES ALONSO

Suplentes: 

1 CARLOS PANIZO GARCIA 

El próximo 26 de mayo se celebran las elecciones europeas, consulta las principales candidaturas:

Candidatura Europea PSOE

Candidatura Europea PP

Candidatura Europeas Unidas Podemos (Podemos-IU)

Candidatura Europea Ciudadanos

Candidatura Europea VOX

 

Candidatura Municipal Unión del Pueblo Leonés (UPL)

Titulares

1 EDUARDO MANUEL LOPEZ SENDINO

2 MARIA TERESA FERNANDEZ GONZALEZ

3 LUIS ENRIQUE VALDEON VALDEON

4 VICTOR DIEZ VALLE

5 SEILA FERNANDEZ DOMINGUEZ

6 MARIA DEL PILAR ALVAREZ GARCIA

7 ISIDRO FERRERO FERNANDEZ

8 ROBERTO GONZALEZ PUENTE

9 JOSE VICENTE ALVAREZ DE LA CRUZ

10 BEATRIZ LORENA CASARIELLO CRESPO

11 VICTOR FERNANDEZ CARRIZO

12 OSCAR FIDALGO ALAIZ

13 LUZDIVINA SOMIEDO GOMEZ

14 LAURA AGUILAR LOPEZ

15 MARTA MARIA RUIZ ZATON

16 MARIA ISABEL ALONSO ROMAN

17 MARIA VANESA BAYON DEL RIEGO

18 MARIA ISABEL ORDOÑEZ CAMINO

19 SERGIO FERNANDEZ-CIEZA MARCOS

20 PABLO ROCHA TEJERO

21 MARIA ANGELES GUARDO LARREA

22 MARIA DEL MAR IBAN FERNANDEZ

23 JOSE LUIS MENDEZ GARCIA

24 EDUARDO SAMPEDRO PERNAS

25 SUSANA NUÑEZ NICOLAS

26 JUAN CARLOS DUQUE CAMPO

27 ALICIA GARCIA FALAGAN

Suplentes

1 MARIA JOSEFA BLANCO ROBLES

2 PATRICIA DE LAS HERAS SANTOS

3 VICENTE ALVAREZ CASTRO

 

Si necesitas más planes, aquí tienes el Programa de Fiestas de San Juan y San Pedro en León 2019

 

Candidatura Municipal PODEMOS-EQUO León

Titulares

1 NICANOR PASTRANA CASTAÑO

2 MARIA ANTONIA HERNANDEZ PEREZ

3 RAMON MARIO ACERA GIL

4 OSCAR FUENTES CARRO

5 MARIA CLARISA RODRIGUEZ GARCIA

6 FRANCISCO JAVIER MAGDALENO GARCIA

7 REBECA GONZALEZ PUENTE

8 PABEL ENRIQUE ALBAN RAMIREZ

9 RUT ELVIRA AMEZ

10 ENRIQUE CERVELLO RODRIGUEZ

11 CLAUDIA LEON PRIETO

12 DIEGO GUILLERMO ROBLES MORALES

13 ILDA RODRIGUES MARTINS

14 DAVID MIERES ALVAREZ

15 ANA BELEN BLANCO TEJEDOR

16 ESTEBAN MEDINA GUERRA

17 ANA MARIA ESCUDERO VIDAL

18 FERNANDO LOURENÇO ARAUJO DE BARROS

19 MARIA LUZ RODRIGUEZ MARTINEZ

20 DIEGO GONZALEZ BLANCO

21 MARIA LUISA DIEZ ALAEZ

22 MIGUEL MORAN CUESTA

23 MARIA MERCEDES PRIETO GONZALEZ

24 SERGIO GUERRERO SANCHEZ

25 MARIA ELENA MIGUELEZ ALVAREZ

26 HECTOR ALVAREZ VEGA

27 NURIA DEL BLANCO CAMPELO

Suplentes

1 JOSE LUIS SANTOS GONZALEZ

2 BEATRIZ ABELLA FERNANDEZ

3 JUAN CARLOS BLANCO GUTIERREZ

 

Dónde comer en León, aquí tienes los mejores restaurantes según TripAdvisor 

 

Candidatura Municipal Izquierda Unida León

Titulares 

1 MARIA DEL CARMEN JIMENEZ FRANGANILLO

2 MIRYAN RODRIGUEZ SAN JOSE

3 ANTONIO JOSE VIDAL LIMES

4 MARIA FERNANDA DOMINGUEZ GONZALEZ

5 PABLO GUTIERREZ CANAL

6 CLAUDIA SOLAZ MARTINEZ

7 ALBERTO DEL POZO ROBLES

8 MARIA VICTORIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

9 JUAN FRANCISCO GARCIA CABEZAS

10 HERMOGENES DOMINGO TASCON

11 BEATRIZ RODRIGUEZ COLL

12 JUAN CARLOS PONGA MAYO

13 NOEMI CAMPOS JIMENEZ

14 ALFREDO RODRIGUEZ VIDAL

15 MARIA TERESA MARTINEZ ARIAS

16 JAVIER VALENTIN DE LA CALLE LORENZO

17 MARIA ANGELES VELADO CADENAS

18 FERNANDO FERRERAS ARGÜELLO

19 MARIA GARCIA PALOMO

20 IGNACIO MIGUEL TRASEIRA DE ABAJO

21 MARIA TERESA GONZALEZ ALVAREZ

22 DANIEL SANCHEZ GARCIA

23 DIANA GREÑO TRIGUEROS

24 RUBEN DARIO MARCOS URDAMPILLETA

25 MARIA CONCEPCION LUCAS GOMEZ

26 JOAQUIN RODERO CARRETERO

27 MARIA YOLANDA RODRIGUEZ GONZALEZ

Suplentes

1 MARIO RODRIGUEZ SARMIENTO

2 MARIA CARMEN GONZALEZ BOTO

3 JOSE DAVID GARCIA GARCIA

Elecciones municipales en León 26 mayo 2019

Si además de ir a votar, quieres pasarlo bien el 26M, aquí te dejamos 5 planes divertidos en León recomendados por Jesús Calleja

 

Candidatura Municipal VOX León

Titulares

1 OLGA MARIA GARCIA TASCON

2 ELENA MERINO URBON

3 GEMA GRACIA CALVO

4 ANTONIO DOMINGUEZ ZAMORA

5 UNAI RECALDE VALDERREY

6 JOSE LUIS ESCUDERO VIDAL

7 SERENA MAVIE ELIA-MANDRI QUIÑONES

8 MARIA JOSE SANCHEZ FRESCO

9 FELIX ANGEL GONZALEZ COELLO DE PORTUGAL

10 DAVID DE LA HOZ GORDON

11 MARIA VIRGINIA SAENZ DE MIERA JAEN

12 MARIA DEL MAR PRIETO CANO

13 VANESA SARMIENTO GONZALEZ

14 PABLO JUAN CALVO LISTE

15 ALEXANDER DEL LLANO PEREZ

16 ELMA CASTAÑON CRESPO

17 CONSUELO FERNANDEZ ALVAREZ

18 MANUEL GERMAN GARCIA GONZALEZ

19 PEDRO IGNACIO PRADA MONTIEL

20 VICTOR JACOBO BRAÑA DIEZ

21 AURORA HUERGA LOPEZ

22 ISABEL BLANCO ORDAS

23 MARIA AMPARO FERNANDEZ FERNANDEZ

24 JAIME MARTINEZ CADORNIGA

25 RUBEN FERNANDEZ CABALLERO

26 MARIA LUZ MERINO MARTINEZ

27 FRANCISCO JAVIER GOMEZ VICENTE

Suplentes

1 BENITO GONZALEZ GOMEZ

2 EDUARDO BLANCO VICENTE

3 MARIA DEL CARMEN DIEZ VELASCO

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