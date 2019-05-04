19:40 h. ELECCIONES MUNICIPALES LEÓN 2019
Candidatos elecciones municipales Ayuntamiento León 2019
Elecciones municipales León 2019: aquí tienes las candidaturas que optan el 26 de mayo a la alcaldía de la ciudad de León
DIARIO DE LEÓN
04/05/2019
Éstos son los candidatos de las elecciones municipales de León 2019. Consulta todas las candidaturas de la próxima jornada electoral del 26 de mayo.
Candidatura Municipal Partido Popular León
Titulares
1 ANTONIO SILVAN RODRIGUEZ
2 FERNANDO SALGUERO GARCIA
3 ANA MARIA FRANCO ASTORGANO
4 JOSE MANUEL FRADE NIETO
5 AURORA BAZA RODRIGUEZ
6 MARGARITA CECILIA TORRES SEVILLA
7 PEDRO LLAMAS DOMINGUEZ
8 MARTA MEJIAS LOPEZ
9 EDUARDO TOCINO MARCOS
10 FRANCISCO JAVIER GARCIA-PRIETO GOMEZ
11 MONICA ALVAREZ MANSO
12 BONI ALVAREZ FERNANDEZ
13 MANUEL CARNERO GONZALEZ
14 ELOINA VISITA CASADO POSADO
15 PEDRO BELINCHON ROMAN
16 ROSA MARIA RODRIGUEZ ALVAREZ
17 EVA VELILLA ALEGRE
18 JOSE LUIS FARTO MARTINEZ
19 MARTA BARRAGAN CARBAJO
20 ISIDORO LAVANDERA SUAREZ
21 ELENA CARRETERO TARANILLA
22 PILAR ARTIGA PEREZ
23 JORGE MANUEL CEBRIAN PRIETO
24 MARIA DEL MAR CALZADO GONZALEZ
25 JAVIER GONZALEZ MARCOS
26 NOEMI ACEVEDO GONZALEZ
27 FRANCISCO REGUERA REGUERA
Suplentes
1 JORGE ALBERTO DIEZ FERNANDEZ
2 JESUS CAÑO GONZALEZ
3 ANA MARIA BERRIOS DIEZ
Candidatura Municipal PSOE León
Titulares
1 JOSE ANTONIO DIEZ DIAZ
2 VERA LOPEZ ALVAREZ
3 VICENTE CANURIA ATIENZA
4 MARIA ARGELIA CABADO RICO
5 LUIS MIGUEL GARCIA COPETE
6 SUSANA TRAVESI LOBATO
7 ALVARO POLA GUTIERREZ
8 MARIA LOURDES VICTORIA GONZALEZ FERNANDEZ
9 CARMELO ALONSO SUTIL
10 EVELIA FERNANDEZ PEREZ
11 JUAN CARLOS ARMESTO GOMEZ
12 MARIA PILAR HERRERO TORRES
13 GONZALO CASTRO GUERRERO
14 MARIA DE LAS MERCEDES ESCUDERO PEREZ
15 PAUL PETER EBONG NSONE
16 MARIA CELESTE LOPEZ CASARES
17 FEDERICO FIDALGO GARCIA
18 ANGELINA MARIA CASAS GONZALEZ
19 JOSE MIGUEL CARLOS DEBESA GIL
20 MARTA DIAZ GARCIA
21 CECILIO GONZALEZ SANTAMARTA
22 CRISTINA GIL GONZALEZ
23 LUIS MIGUEL GONZALEZ BALLESTEROS
24 MARIA ZAPICO VALLADARES
25 JESUS PEREZ PEREZ
26 BEATRIZ ARDOY SANTAMARTA
27 VICENTE GONZALEZ ALVAREZ
Suplentes:
1 VERONICA MARTINEZ FUERTES
Candidatura Municipal Ciudadanos León
Titulares
1 GEMMA VILLARROEL FERNANDEZ
2 CARLOS GONZALEZ-ANTON ALVAREZ
3 ROSARIO MARIA BARDON GONZALEZ
4 LUIS MERINO DOMINGUEZ
5 VICENTE CARVAJAL VALLEJO
6 ELENA LAFUENTE SANCHEZ
7 ANTONIO JOSE PEREZ BLANCO
8 MANUEL ANGEL LOPEZ BAHILLO
9 OSCAR CARRACEDO GONZALEZ
10 MARTA GUTIERREZ AYUELA
11 ENRIQUE BUENO PRADO
12 AURORA FALAGAN ALVAREZ
13 ANDREA RODRIGUEZ BLANCO
14 JESUS ANGEL LOZANO GARCIA
15 EMILIO MIGUEL BRONTE BORRAZ
16 MARIA DEL CARMEN GARCIA MUÑIZ
17 MARIA AIDA SIMON FERNANDEZ
18 EVARISTO MARTINEZ GARCIA
19 SAMUEL ARIAS CARBAJO
20 JESUS SANTIAGO MARTINEZ
21 JUAN CARLOS GARCIA MARTINEZ
22 LUIS GARCIA-SAMPEDRO PISONERO
23 CARLOS LERA PEREZ
24 MARIA PALOMA TERESA ALONSO BENGOA
25 ANA CARLOTA AMIGO PIQUERO
26 EMMA ALVAREZ GONZALEZ
27 SANTIAGO VILLARES ALONSO
Suplentes:
1 CARLOS PANIZO GARCIA
El próximo 26 de mayo se celebran las elecciones europeas, consulta las principales candidaturas:
Candidatura Europeas Unidas Podemos (Podemos-IU)
Candidatura Europea Ciudadanos
Candidatura Municipal Unión del Pueblo Leonés (UPL)
Titulares
1 EDUARDO MANUEL LOPEZ SENDINO
2 MARIA TERESA FERNANDEZ GONZALEZ
3 LUIS ENRIQUE VALDEON VALDEON
4 VICTOR DIEZ VALLE
5 SEILA FERNANDEZ DOMINGUEZ
6 MARIA DEL PILAR ALVAREZ GARCIA
7 ISIDRO FERRERO FERNANDEZ
8 ROBERTO GONZALEZ PUENTE
9 JOSE VICENTE ALVAREZ DE LA CRUZ
10 BEATRIZ LORENA CASARIELLO CRESPO
11 VICTOR FERNANDEZ CARRIZO
12 OSCAR FIDALGO ALAIZ
13 LUZDIVINA SOMIEDO GOMEZ
14 LAURA AGUILAR LOPEZ
15 MARTA MARIA RUIZ ZATON
16 MARIA ISABEL ALONSO ROMAN
17 MARIA VANESA BAYON DEL RIEGO
18 MARIA ISABEL ORDOÑEZ CAMINO
19 SERGIO FERNANDEZ-CIEZA MARCOS
20 PABLO ROCHA TEJERO
21 MARIA ANGELES GUARDO LARREA
22 MARIA DEL MAR IBAN FERNANDEZ
23 JOSE LUIS MENDEZ GARCIA
24 EDUARDO SAMPEDRO PERNAS
25 SUSANA NUÑEZ NICOLAS
26 JUAN CARLOS DUQUE CAMPO
27 ALICIA GARCIA FALAGAN
Suplentes
1 MARIA JOSEFA BLANCO ROBLES
2 PATRICIA DE LAS HERAS SANTOS
3 VICENTE ALVAREZ CASTRO
Candidatura Municipal PODEMOS-EQUO León
Titulares
1 NICANOR PASTRANA CASTAÑO
2 MARIA ANTONIA HERNANDEZ PEREZ
3 RAMON MARIO ACERA GIL
4 OSCAR FUENTES CARRO
5 MARIA CLARISA RODRIGUEZ GARCIA
6 FRANCISCO JAVIER MAGDALENO GARCIA
7 REBECA GONZALEZ PUENTE
8 PABEL ENRIQUE ALBAN RAMIREZ
9 RUT ELVIRA AMEZ
10 ENRIQUE CERVELLO RODRIGUEZ
11 CLAUDIA LEON PRIETO
12 DIEGO GUILLERMO ROBLES MORALES
13 ILDA RODRIGUES MARTINS
14 DAVID MIERES ALVAREZ
15 ANA BELEN BLANCO TEJEDOR
16 ESTEBAN MEDINA GUERRA
17 ANA MARIA ESCUDERO VIDAL
18 FERNANDO LOURENÇO ARAUJO DE BARROS
19 MARIA LUZ RODRIGUEZ MARTINEZ
20 DIEGO GONZALEZ BLANCO
21 MARIA LUISA DIEZ ALAEZ
22 MIGUEL MORAN CUESTA
23 MARIA MERCEDES PRIETO GONZALEZ
24 SERGIO GUERRERO SANCHEZ
25 MARIA ELENA MIGUELEZ ALVAREZ
26 HECTOR ALVAREZ VEGA
27 NURIA DEL BLANCO CAMPELO
Suplentes
1 JOSE LUIS SANTOS GONZALEZ
2 BEATRIZ ABELLA FERNANDEZ
3 JUAN CARLOS BLANCO GUTIERREZ
Candidatura Municipal Izquierda Unida León
Titulares
1 MARIA DEL CARMEN JIMENEZ FRANGANILLO
2 MIRYAN RODRIGUEZ SAN JOSE
3 ANTONIO JOSE VIDAL LIMES
4 MARIA FERNANDA DOMINGUEZ GONZALEZ
5 PABLO GUTIERREZ CANAL
6 CLAUDIA SOLAZ MARTINEZ
7 ALBERTO DEL POZO ROBLES
8 MARIA VICTORIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
9 JUAN FRANCISCO GARCIA CABEZAS
10 HERMOGENES DOMINGO TASCON
11 BEATRIZ RODRIGUEZ COLL
12 JUAN CARLOS PONGA MAYO
13 NOEMI CAMPOS JIMENEZ
14 ALFREDO RODRIGUEZ VIDAL
15 MARIA TERESA MARTINEZ ARIAS
16 JAVIER VALENTIN DE LA CALLE LORENZO
17 MARIA ANGELES VELADO CADENAS
18 FERNANDO FERRERAS ARGÜELLO
19 MARIA GARCIA PALOMO
20 IGNACIO MIGUEL TRASEIRA DE ABAJO
21 MARIA TERESA GONZALEZ ALVAREZ
22 DANIEL SANCHEZ GARCIA
23 DIANA GREÑO TRIGUEROS
24 RUBEN DARIO MARCOS URDAMPILLETA
25 MARIA CONCEPCION LUCAS GOMEZ
26 JOAQUIN RODERO CARRETERO
27 MARIA YOLANDA RODRIGUEZ GONZALEZ
Suplentes
1 MARIO RODRIGUEZ SARMIENTO
2 MARIA CARMEN GONZALEZ BOTO
3 JOSE DAVID GARCIA GARCIA
Candidatura Municipal VOX León
Titulares
1 OLGA MARIA GARCIA TASCON
2 ELENA MERINO URBON
3 GEMA GRACIA CALVO
4 ANTONIO DOMINGUEZ ZAMORA
5 UNAI RECALDE VALDERREY
6 JOSE LUIS ESCUDERO VIDAL
7 SERENA MAVIE ELIA-MANDRI QUIÑONES
8 MARIA JOSE SANCHEZ FRESCO
9 FELIX ANGEL GONZALEZ COELLO DE PORTUGAL
10 DAVID DE LA HOZ GORDON
11 MARIA VIRGINIA SAENZ DE MIERA JAEN
12 MARIA DEL MAR PRIETO CANO
13 VANESA SARMIENTO GONZALEZ
14 PABLO JUAN CALVO LISTE
15 ALEXANDER DEL LLANO PEREZ
16 ELMA CASTAÑON CRESPO
17 CONSUELO FERNANDEZ ALVAREZ
18 MANUEL GERMAN GARCIA GONZALEZ
19 PEDRO IGNACIO PRADA MONTIEL
20 VICTOR JACOBO BRAÑA DIEZ
21 AURORA HUERGA LOPEZ
22 ISABEL BLANCO ORDAS
23 MARIA AMPARO FERNANDEZ FERNANDEZ
24 JAIME MARTINEZ CADORNIGA
25 RUBEN FERNANDEZ CABALLERO
26 MARIA LUZ MERINO MARTINEZ
27 FRANCISCO JAVIER GOMEZ VICENTE
Suplentes
1 BENITO GONZALEZ GOMEZ
2 EDUARDO BLANCO VICENTE
3 MARIA DEL CARMEN DIEZ VELASCO
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