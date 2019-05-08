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9:51 h. ELECCIONES MUNICIPALES 2019

Candidatos elecciones municipales San Andrés del Rabanedo 2019

Elecciones municipales San Andrés del Rabanedo 2019: aquí tienes las candidaturas que optan el 26 de mayo a la alcaldía de la ciudad

 
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. - DL

Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. - DL

08/05/2019

Éstos son los candidatos de las elecciones municipales de San Andrés del Rabanedo 2019. Consulta todas las candidaturas de la próxima jornada electoral del 26 de mayo. 

Aquí tienes el calendario de elecciones León 2019: fechas municipales, autonómicas y europeas 

 

Candidatura municipal PP 

Titulares

1 NOELIA ALVAREZ DIEZ

2 ROBERTO CANURIA SALAZAR

3 MARIA AMPARO GARCIA GARCIA

4 RAUL CABALLERO GOMEZ

5 ALFONSO BENITO ASTORGA REDONDO

6 MONICA SEVILLA PEREZ

7 EVA MARIA ORTEGA LOZANO

8 GONZALO MARTIN FERNANDEZ

9 SONIA FERNANDEZ DELGADO

10 ANTONIO REDONDO ALMIRANTE

11 MARIA ROSA CARBALLO BALBOA

12 JESUS GARCIA BLANCO

13 MARIA OLVIDO ELENA GARCIA TASCON

14 OSCAR MIGUEL DEL CAMPO ALVAREZ

15 ADELINA RODRIGUEZ BAILEZ

16 LUIS EVELIO ALVAREZ ROZADA

17 JERONIMA PEREZ MARTINEZ

18 ALBERTO GONZALEZ PEREZ

19 MARIA JOSE HERRERAS RAMON

20 MARIA BELEN PEREZ LARIO

21 GREGORIO CHAMORRO RODRIGUEZ

Suplentes

1 MIGUEL ALBERTO GONZALEZ GARCIA

2 NURIA VELASCO SAN NORBERTO

3 JOSE MANUEL MARTINEZ GARCIA

Consulta qué debes saber sobre el control horario de trabajadores en León 

 

Candidatura municipal PSOE

Titulares  

1 MARIA DEL CAMINO CABAÑAS RODRIGUEZ

2 BENJAMIN FERNANDEZ MARTINEZ

3 KATIA BADESO GONZALEZ

4 ALEJANDRO GALLEGO FERNANDEZ

5 MARIA AURORA FLOREZ RODRIGUEZ

6 MAXIMO MUÑIZ VILLAFAÑE

7 ESPERANZA CRESPO FERNANDEZ

8 MANUEL ANGEL GARCIA ALLER

9 LILIANA IZQUIERDO FERNANDEZ

10 ENRIQUE ALVAREZ MARTINEZ

11 CRISTINA GONZALEZ RODRIGUEZ

12 FELIPE FERNANDEZ GARCIA

13 MARTA MARTINUZZI MORAIS

14 DAVID MARTINEZ GONZALEZ

15 LUISA MENENDEZ VACAS

16 JOSE ANTONIO VALDERREY BAILEZ

17 GLORIA GONZALEZ ALVAREZ

18 JOSE PEDRO GANDARA SANTOS

19 SUSANA JIMENEZ VARGAS

20 ROSA MARIA ARIJA VILLAVERDE

21 MIGUEL MARTINEZ FERNANDEZ

Suplentes

1 JHONATAN SANCHEZ FERNANDEZ

2 ANDREA CELADA ALVAREZ

3 MODESTO ROSENDO GANCEDO QUINDOS

 

Elecciones municipales San Andrés del Rabanedo

Candidatura municipal Ciudadanos (Cs)

Titulares

1 JORGE MARTINEZ DOMAICA

2 RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ

3 SUSANA NUÑEZ MORAL

4 JUAN CARLOS GUTIERREZ HERNANDEZ

5 VERONICA DIAZ DEL BARRIO

6 CARLOS GUTIERREZ GONZALEZ

7 IGNACIO RAMON LOPEZ FERNANDEZ

8 CELIA AGUILAR GONZALEZ

9 MATIAS GONZALEZ FRANCO

10 MARIA NELA GARCIA JUAREZ

11 HECTOR PRIETO GARCIA

12 RENE DEL AMO FERNANDEZ

13 MARIA NIEVES REMO DIEZ

14 JOSE MANUEL FUERTES LIQUETE

15 MARIA GONZALEZ BAZAL

16 JOSE LUIS BLANCO RUIZ

17 JOSE VIDAL ANEJO DIEZ

18 ALICIA FLECHA NUÑEZ

19 JUAN MANUEL FERNANDEZ MEDINA

20 PATRICIA SANCHEZ LIQUETE

21 MIGUEL ANGEL ABELLA HERRADOR

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Candidatura municipal UPL 

Titulares

1 JULIO ALVARO GONZALEZ RIVO

2 ROSA MARIA FERNANDEZ VELILLA

3 ANA MARIA FERNANDEZ CAUREL

4 MARIA JOSE FERNANDEZ BLANCO

5 FAUSTINO ESPINOSA MOREJON

6 ALMUDENA SAN JUAN DIEZ

7 MARIA ANGELES GONZALEZ MARTINEZ

8 DAVID MARTINEZ VELILLA

9 EMILIO SUAREZ GARCIA

10 DEMETRIO MARTINEZ SANTOS

11 MARIA LOURDES RUBIO MIGUEL

12 FRANCISCO JAVIER PRIETO AGUADO

13 JOSEFA RODRIGUEZ GRANDE

14 RODRIGO FERRER DIEZ

15 ALBERTO GOMEZ MARTINEZ

16 ANA BELEN MARTINEZ GARCIA

17 JESUS FROILAN FERNANDEZ MANO

18 MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ

19 JOSE MARIA GARCIA PADIERNA

20 MARIA EUGENIA MONTAÑO SENEN

21 GERMAN PEDRO MARBAN SANCHEZ

Suplentes

1 ANA SUAREZ FERNANDEZ

2 VICTOR GONZALEZ SUAREZ

3 JOSE LUIS ALONSO DE SANTIAGO

4 MARIA ISABEL DIEZ SANCHEZ

El próximo 26 de mayo se celebran las elecciones europeas, consulta las principales candidaturas:

Candidatura Europea PSOE

Candidatura Europea PP

Candidatura Europeas Unidas Podemos (Podemos-IU)

Candidatura Europea Ciudadanos

Candidatura Europea VOX

 

Elecciones Municipales en San Andrés del Rabanedo 2019

Candidatura municipal Podemos

Titulares

1 MARIA CARMEN ALVAREZ GONZALEZ

2 LOURDES QUEIPO PEREZ

3 LUIS CECILIO LLAMAS LASSALLE

4 CAMINO LAMIEL PUENTE

5 RAUL FUENTES CARRO

6 NACHE ISMAEL MUSA MARTIN

7 GEMMA SEOANE MORAN

8 ANGEL MANUEL BALBUENA HUERGA

9 OSCAR ALVAREZ VIDAL

10 SANDRA AGUADO ALVAREZ

11 MIGUEL ANGEL AGUADO GONZALEZ

12 MARIA HAYDEE SERRANO PERAZA

13 JAVIER BLANCO GONZALEZ

14 PEDRO JOSE RAMOS FERNANDEZ

15 GRISELDA JUANA PUYOLES PELLITERO

16 MARIA ESTER UGIDOS ALVAREZ

17 JOSE LUIS ZAYAS CARBAJAL

18 FRANCISCO JAVIER ROLLAN CESTEROS

19 ALIA BLANCO GARCIA

20 REBECA MORLA GOMEZ

21 RAQUEL DIAZ JIMENEZ

Suplentes

1 ANGEL LUIS FERNANDEZ PALACIO

2 EDITH PEÑA DOMINGUEZ

3 JORGE GARCIA ALVAREZ

Consulta dónde pagar multas de la DGT en León , aprovéchate de los descuentos por el pago anticipado. 

 

Candidatura municipal Izquierda Unida

Titulares 

1 LAURA FERNANDEZ BERMEJO

2 ANA SALAS RODRIGUEZ

3 ROBERTO VILLA FERNANDEZ

4 MARIA PILAR GONZALEZ FIDALGO

5 FRANCISCO JAVIER ARIAS SANTOS

6 MARIA VIOLETA NAVAJO VILLAZALA

7 JONATHAN FERNANDEZ CABO

8 MARIA CONSUELO ALVAREZ MIELGO

9 SAMUEL ALVAREZ GARCIA

10 JOSEFINA MARINA VIDAL MORAN

11 URBANO RIESCO RODRIGUEZ

12 ANA MARIA RODRIGUEZ ALONSO

13 CONSTANTINO GONZALEZ ANDRES

14 MARIA ALIJA PEREZ

15 JUSTINO SALAS CRESPO

16 LUCIA CUBERO SUAREZ

17 JOSE JUIDIA SAN MARTIN

18 MARIA YOLANDA DIEZ SALAS

19 JOSE LUIS GOMEZ ARIENZA

20 JOSE MIGUEL NIETO SANTIAGO

21 FELIPE MENGUEZ RODRIGUEZ

Suplentes

1 MARIA MERCEDES SUAREZ DIGUELE

2 JULIO GARAY HERNANDEZ

3 ALVAR GARCIA DE PAZ

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Elecciones municipales en San Andrés del Rabanedo 26 mayo 2019

Candidatura municipal VOX 

Titulares

1 FERNANDO PRIETO OLITE

2 MARIA BELEN FIDALGO CAÑON

3 MARIA ISABEL FERNANDEZ PEREZ

4 SONIA VIÑUELA SUAREZ

5 BERNARDINO RICO FRAILE

6 MARIA LUISA CHIRIBELLA FUERTES

7 GEMMA CRISTINA VILLAN ORDAS

8 ALVARO PRIETO LORENZO

9 MARIA DOLORES FUENTE CASTELLANOS

10 GONZALO ALVAREZ ROBLA

11 MARIA DEL CARMEN GRANDE FERNANDEZ

12 EMILIA VAZQUEZ DIEZ

13 ADELAIDA DIEZ SANCHEZ

14 JOSE MANUEL GONZALEZ SEDANO

15 ROBERTO RABANAL BARRERO

16 FRANCISCO JAVIER GOMEZ CAMPO

17 MARIA PAZ PEREZ GARCIA

18 DANIEL VIEJO FERNANDEZ

19 FEDERICO ORDAS RODRIGUEZ

20 BEATRIZ LOPEZ FERNANDEZ

21 BLANCA MARIA CAMPO PEREZ

Suplentes 

1 SILVIA ORDAS MERINO

2 LUCIA COVADONGA BUENO VELASCO

3 DANIEL ANTON GARCIA

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