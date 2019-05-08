9:51 h. ELECCIONES MUNICIPALES 2019
Candidatos elecciones municipales San Andrés del Rabanedo 2019
Elecciones municipales San Andrés del Rabanedo 2019: aquí tienes las candidaturas que optan el 26 de mayo a la alcaldía de la ciudad
08/05/2019
Éstos son los candidatos de las elecciones municipales de San Andrés del Rabanedo 2019. Consulta todas las candidaturas de la próxima jornada electoral del 26 de mayo.
Candidatura municipal PP
Titulares
1 NOELIA ALVAREZ DIEZ
2 ROBERTO CANURIA SALAZAR
3 MARIA AMPARO GARCIA GARCIA
4 RAUL CABALLERO GOMEZ
5 ALFONSO BENITO ASTORGA REDONDO
6 MONICA SEVILLA PEREZ
7 EVA MARIA ORTEGA LOZANO
8 GONZALO MARTIN FERNANDEZ
9 SONIA FERNANDEZ DELGADO
10 ANTONIO REDONDO ALMIRANTE
11 MARIA ROSA CARBALLO BALBOA
12 JESUS GARCIA BLANCO
13 MARIA OLVIDO ELENA GARCIA TASCON
14 OSCAR MIGUEL DEL CAMPO ALVAREZ
15 ADELINA RODRIGUEZ BAILEZ
16 LUIS EVELIO ALVAREZ ROZADA
17 JERONIMA PEREZ MARTINEZ
18 ALBERTO GONZALEZ PEREZ
19 MARIA JOSE HERRERAS RAMON
20 MARIA BELEN PEREZ LARIO
21 GREGORIO CHAMORRO RODRIGUEZ
Suplentes
1 MIGUEL ALBERTO GONZALEZ GARCIA
2 NURIA VELASCO SAN NORBERTO
3 JOSE MANUEL MARTINEZ GARCIA
Candidatura municipal PSOE
Titulares
1 MARIA DEL CAMINO CABAÑAS RODRIGUEZ
2 BENJAMIN FERNANDEZ MARTINEZ
3 KATIA BADESO GONZALEZ
4 ALEJANDRO GALLEGO FERNANDEZ
5 MARIA AURORA FLOREZ RODRIGUEZ
6 MAXIMO MUÑIZ VILLAFAÑE
7 ESPERANZA CRESPO FERNANDEZ
8 MANUEL ANGEL GARCIA ALLER
9 LILIANA IZQUIERDO FERNANDEZ
10 ENRIQUE ALVAREZ MARTINEZ
11 CRISTINA GONZALEZ RODRIGUEZ
12 FELIPE FERNANDEZ GARCIA
13 MARTA MARTINUZZI MORAIS
14 DAVID MARTINEZ GONZALEZ
15 LUISA MENENDEZ VACAS
16 JOSE ANTONIO VALDERREY BAILEZ
17 GLORIA GONZALEZ ALVAREZ
18 JOSE PEDRO GANDARA SANTOS
19 SUSANA JIMENEZ VARGAS
20 ROSA MARIA ARIJA VILLAVERDE
21 MIGUEL MARTINEZ FERNANDEZ
Suplentes
1 JHONATAN SANCHEZ FERNANDEZ
2 ANDREA CELADA ALVAREZ
3 MODESTO ROSENDO GANCEDO QUINDOS
Candidatura municipal Ciudadanos (Cs)
Titulares
1 JORGE MARTINEZ DOMAICA
2 RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ
3 SUSANA NUÑEZ MORAL
4 JUAN CARLOS GUTIERREZ HERNANDEZ
5 VERONICA DIAZ DEL BARRIO
6 CARLOS GUTIERREZ GONZALEZ
7 IGNACIO RAMON LOPEZ FERNANDEZ
8 CELIA AGUILAR GONZALEZ
9 MATIAS GONZALEZ FRANCO
10 MARIA NELA GARCIA JUAREZ
11 HECTOR PRIETO GARCIA
12 RENE DEL AMO FERNANDEZ
13 MARIA NIEVES REMO DIEZ
14 JOSE MANUEL FUERTES LIQUETE
15 MARIA GONZALEZ BAZAL
16 JOSE LUIS BLANCO RUIZ
17 JOSE VIDAL ANEJO DIEZ
18 ALICIA FLECHA NUÑEZ
19 JUAN MANUEL FERNANDEZ MEDINA
20 PATRICIA SANCHEZ LIQUETE
21 MIGUEL ANGEL ABELLA HERRADOR
Candidatura municipal UPL
Titulares
1 JULIO ALVARO GONZALEZ RIVO
2 ROSA MARIA FERNANDEZ VELILLA
3 ANA MARIA FERNANDEZ CAUREL
4 MARIA JOSE FERNANDEZ BLANCO
5 FAUSTINO ESPINOSA MOREJON
6 ALMUDENA SAN JUAN DIEZ
7 MARIA ANGELES GONZALEZ MARTINEZ
8 DAVID MARTINEZ VELILLA
9 EMILIO SUAREZ GARCIA
10 DEMETRIO MARTINEZ SANTOS
11 MARIA LOURDES RUBIO MIGUEL
12 FRANCISCO JAVIER PRIETO AGUADO
13 JOSEFA RODRIGUEZ GRANDE
14 RODRIGO FERRER DIEZ
15 ALBERTO GOMEZ MARTINEZ
16 ANA BELEN MARTINEZ GARCIA
17 JESUS FROILAN FERNANDEZ MANO
18 MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ
19 JOSE MARIA GARCIA PADIERNA
20 MARIA EUGENIA MONTAÑO SENEN
21 GERMAN PEDRO MARBAN SANCHEZ
Suplentes
1 ANA SUAREZ FERNANDEZ
2 VICTOR GONZALEZ SUAREZ
3 JOSE LUIS ALONSO DE SANTIAGO
4 MARIA ISABEL DIEZ SANCHEZ
El próximo 26 de mayo se celebran las elecciones europeas, consulta las principales candidaturas:
Candidatura Europeas Unidas Podemos (Podemos-IU)
Candidatura Europea Ciudadanos
Candidatura municipal Podemos
Titulares
1 MARIA CARMEN ALVAREZ GONZALEZ
2 LOURDES QUEIPO PEREZ
3 LUIS CECILIO LLAMAS LASSALLE
4 CAMINO LAMIEL PUENTE
5 RAUL FUENTES CARRO
6 NACHE ISMAEL MUSA MARTIN
7 GEMMA SEOANE MORAN
8 ANGEL MANUEL BALBUENA HUERGA
9 OSCAR ALVAREZ VIDAL
10 SANDRA AGUADO ALVAREZ
11 MIGUEL ANGEL AGUADO GONZALEZ
12 MARIA HAYDEE SERRANO PERAZA
13 JAVIER BLANCO GONZALEZ
14 PEDRO JOSE RAMOS FERNANDEZ
15 GRISELDA JUANA PUYOLES PELLITERO
16 MARIA ESTER UGIDOS ALVAREZ
17 JOSE LUIS ZAYAS CARBAJAL
18 FRANCISCO JAVIER ROLLAN CESTEROS
19 ALIA BLANCO GARCIA
20 REBECA MORLA GOMEZ
21 RAQUEL DIAZ JIMENEZ
Suplentes
1 ANGEL LUIS FERNANDEZ PALACIO
2 EDITH PEÑA DOMINGUEZ
3 JORGE GARCIA ALVAREZ
Candidatura municipal Izquierda Unida
Titulares
1 LAURA FERNANDEZ BERMEJO
2 ANA SALAS RODRIGUEZ
3 ROBERTO VILLA FERNANDEZ
4 MARIA PILAR GONZALEZ FIDALGO
5 FRANCISCO JAVIER ARIAS SANTOS
6 MARIA VIOLETA NAVAJO VILLAZALA
7 JONATHAN FERNANDEZ CABO
8 MARIA CONSUELO ALVAREZ MIELGO
9 SAMUEL ALVAREZ GARCIA
10 JOSEFINA MARINA VIDAL MORAN
11 URBANO RIESCO RODRIGUEZ
12 ANA MARIA RODRIGUEZ ALONSO
13 CONSTANTINO GONZALEZ ANDRES
14 MARIA ALIJA PEREZ
15 JUSTINO SALAS CRESPO
16 LUCIA CUBERO SUAREZ
17 JOSE JUIDIA SAN MARTIN
18 MARIA YOLANDA DIEZ SALAS
19 JOSE LUIS GOMEZ ARIENZA
20 JOSE MIGUEL NIETO SANTIAGO
21 FELIPE MENGUEZ RODRIGUEZ
Suplentes
1 MARIA MERCEDES SUAREZ DIGUELE
2 JULIO GARAY HERNANDEZ
3 ALVAR GARCIA DE PAZ
Candidatura municipal VOX
Titulares
1 FERNANDO PRIETO OLITE
2 MARIA BELEN FIDALGO CAÑON
3 MARIA ISABEL FERNANDEZ PEREZ
4 SONIA VIÑUELA SUAREZ
5 BERNARDINO RICO FRAILE
6 MARIA LUISA CHIRIBELLA FUERTES
7 GEMMA CRISTINA VILLAN ORDAS
8 ALVARO PRIETO LORENZO
9 MARIA DOLORES FUENTE CASTELLANOS
10 GONZALO ALVAREZ ROBLA
11 MARIA DEL CARMEN GRANDE FERNANDEZ
12 EMILIA VAZQUEZ DIEZ
13 ADELAIDA DIEZ SANCHEZ
14 JOSE MANUEL GONZALEZ SEDANO
15 ROBERTO RABANAL BARRERO
16 FRANCISCO JAVIER GOMEZ CAMPO
17 MARIA PAZ PEREZ GARCIA
18 DANIEL VIEJO FERNANDEZ
19 FEDERICO ORDAS RODRIGUEZ
20 BEATRIZ LOPEZ FERNANDEZ
21 BLANCA MARIA CAMPO PEREZ
Suplentes
1 SILVIA ORDAS MERINO
2 LUCIA COVADONGA BUENO VELASCO
3 DANIEL ANTON GARCIA
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