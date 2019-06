La candidatura de Silván acude a la vía judicial para tratar de salvar la Alcaldía

La ciudad aún no conoce quién ocupará el sillón de alcalde. RAMIRO -

dl | león

El PP en el Ayuntamiento no arroja la toalla tras ver rechazado su recurso por la Junta Electoral Central en la polémica mesa de Pastorinas y ha decidido agotar todas sus vías para tratar de salvar la Alcaldía. La candidatura de Antonio Silván confirmó ayer a Ical que trabaja en la preparación del recurso contencioso-electoral que tiene previsto interponer ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). La resolución recibida de Madrid el jueves mantiene los tres concejales de la UPL y deja fuera del tablero político municipal a Vox al no alcanzar el 5% de los votos emitidos válidos en el municipio de la capital el 26-M. La Junta Electoral Central considera que «se ha producido un error material manifiesto» en el escrutinio de la mesa de la discordia, la misma conclusión a la que ya había llegado la Junta Electoral de Zona de León.

En su recurso, el PP argumentaba que no existía error en el escrutinio de esa mesa y rechazaba el testimonio aportado por la presidenta, sus dos vocales y la representante de la Administración, que supervisaron ese recuento de votos, al entender que «el testimonio de los miembros de la mesa electoral no puede erigirse como evidencia determinante frente a lo establecido en el acta de la sesión y el acta del escrutinio». Solicitaba un recuento ceñido a los datos que constan en el acta y, «subsidiariamente, se repitan las elecciones en la mesa electoral 7-5-B»

Fuentes de la candidatura señalaron ayer también a Ical que mantienen, a fecha de hoy, la intención de presentar recurso ante el TSJCyL que puede plantear cualquier aspirante a la Alcaldía, además de los representantes de las candidaturas concurrentes y los partidos políticos. El PP provincial anunció ya el viernes que no recurriría a la vía judicial, mientras que las direcciones nacional y autonómica de los populares aún no se han pronunciado sobre este asunto.

Vox, el partido perjudicado directamente por la decisión, ya que no lograría entrar en el Ayuntamiento —los resultados iniciales le otorgaron dos ediles, uno de los cuales perdieron a favor del PSOE en el recuento de papeletas y otro en la mesa de Pastorinas—, no ha comunicado todavía si acudirá o no al TSJCyL para interporner un recurso contencioso-electoral.

La configuración del Ayuntamiento queda actualmente con 10 concejales del PSOE, nueve del PP, cuatro Cs, tres UPL y uno para Podemos.