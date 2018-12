Capel, Luzón y Zurdo entran en el libro de honor de la ULE

Diego Manuel Luzón Peña, Horacio Capel Sáez y Luis García Zurdo fueron investidos ayer honoris causa por la Universidad de León y se suman así a la larga lista de 50 doctores que desde 1959 la institución académica ha ido nombrando. Los 53, como recordó el rector, Juan Francisco García Marín, son hombres, por lo que abogó por romper esta tradición: «Todavía no tenemos una mujer doctor honoris causa, algo que esperemos que se corrija porque no es normal que entre 50 no haya una mujer, más cuando efectivamente hay muchas que tienen la categoría suficiente para serlo».

El rector destacó que los tres nuevos doctores «tienen méritos muy amplios para ser investidos como tal», no solamente científicos sino «también su contribución a la sociedad», porque el Doctor Honoris Causa reconoce «méritos científicos, profesionales y sociales», según Ical. Marín también recordó que tanto Capel como Luzón «tienen una larga trayectoria», han sido ya reconocidos como doctores honoris causa por otras universidades y «han contribuido mucho a la Universidad de León», en aspectos relacionados con la geografía humana como en el tema de código penal. En relación a García Zurdo, apuntó que «es un artista al que tiene que reconocer León todavía más», porque «es impresionante que un artista de esa categoría esté en León», a pesar de que «su humildad le llevó a decir que no se merecía que se le otorgara el doctor honoris causa».

La decisión de investir a los tres elegidos como Doctores Honoris Causa fue aprobada el pasado 27 de junio en una reunión del Consejo de Gobierno, y ratificada posteriormente por el Claustro de Doctores en su reunión del 2 de julio de 2018. Cada uno de los padrinos —los honoris causa son propuestos por los diferentes departamentos de la Universidad de León— defendió a su candidato. Diego Manuel Luzón fue apadrinado por Miguel Díez y García-Conlledo,quien dijo que la Universidad de León ha acertado con los tres nombramientos de ayer y defendió que su apadrinado «integra a un académico dedicado a la universidad durante decenios y a un científico, docente e investigador de primera talla mundial».

Lorenzo López Trigal, padrino de Horacio Capel Sáez, señaló que él «ha alcanzado maestría académica reconocida por las más altas distinciones y premios en instituciones universitarias y civiles de diferentes países», y comentó su destacada personalidad, su itinerario académico e investigador, y su importante contribución «a la innovación científica y a la difusión de nuevas teorías y propuestas».

Por su parte, Manuel Valdés Fernández ensalzó que la obra de Luis García Zurdo «constituye uno de los fundamentos de la renovación de las artes hispanas a partir de 1961» y que «ha contribuido decididamente a la configuración de la monumentalidad española en general y leonesa en particular». También citó su «extraordinaria labor como maestro conservador de las vidrieras de la catedral de León», y además el hecho de ser «creador de formas, alguna de las cuales representa institucionalmente a la Universidad de León».

Con las tres incorporaciones, el cuadro de Doctores Honoris Causa por la Universidad de León alcanza la cifra de 53 personas, aunque realmente son 52, ya que el primero de ellos fue el concedido a José Ibáñez Martín, cuando la Facultad de Veterinaria dependía de la Universidad de Oviedo, por lo que oficialmente figura como Honoris Causa de ésta última. Filosofía y Letras copa con sus candidatos 21 de los 53 nombramientos realizados hasta la fecha en la institución leonesa.