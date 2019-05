Carriedo apela a la experiencia: «Hay políticas que crean empleo, otras no»

miguel ángel zamora | león

El consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, advirtió que el país y la Comunidad deberían aprender «de las experiencias del pasado» que han enseñado «que hay políticas que crean empleo y otras que no. Sólo tenemos que elegir».

Carriedo protagonizó la conferencia De la recuperación a la recesión, los nuevos retos celebrada en el Club de Prensa de Diario de León en el marco del ‘Ciclo de conferencias sobre economía’ patrocinado por RBH Global y presentado por María Jesús Muñiz, jefa de la sección de Economía de Diario de León.

«Si olvidamos nuestros últimos años, estamos condenados a repetir los errores. Pero si aprendemos las lecciones, nos puede ser muy útil. Tuvimos seis años, desde el 2007 al 2013 donde se perdió el empleo y subió el paro y los seis años posteriores donde ha sucedido lo contrario. En León se perdieron 34.940 puestos de trabajo nada más comenzar la crisis, se pasó de 17.000 a 52.770. En Castilla y León el paro creció en 182.180 personas. León llegó a tener una tasa de paro del 24,42%, cuando España estaba en el 26,94%».

Pero hay un hecho relevante: «El 75,56% de los leoneses que perdieron su empleo en la crisis lo han recuperado ya y hay más mujeres ocupadas que durante el inicio de la crisis y la cifra de mujeres y hombres que trabajan se ha igualado bastante. Las mujeres son ya el 45,56% de los trabajadores».

Hay un decálogo de prioridades: «Crear más empleo, darle calidad al puesto de trabajo con más remuneración, dotar a los trabajadores de empleabilidad, mejorar las oportunidades de empleo para todos, conciliación, protección social con la Renta Garantizada de Ciudadanía y protección a personas en situación de vulnerabilidad, mimar a los autónomos y emprendedores, economía social, compromiso con el territorio para paliar decisiones nacionales y diálogo social», es su receta.

Aludió a los riesgos fundamentales en materia de políticas económicas para esta tierra: «El primero sería negar la realidad y no ser conscientes de que no estamos comenzando una segunda crisis pero hay muchos riesgos. El segundo, gobernar por impulsos ideológicos y no por las necesidades reales y el tercero poner en peligro sectores productivos por intereses de otro tipo».

Alertó sobre la existencia de una franja de población que hoy tiene 35 años «y muchos de los cuales no han podido trabajar en lo suyo pese a que están muy bien preparados. Si ahora hay una segunda recesión, se van a meter en los 41 años sin haber tenido nunca contrato indefinido».

Abrió la puerta a la modificación de la reforma laboral: «Aquello se hizo en unas circunstancias y hoy hay otras». Aseguró que los datos de la EPA del primer trimestre «son los peores de los últimos seis años, aunque siempre es una época mala». Advirtió en el turno de preguntas que en caso de una nueva caída de la economía «esta vez nos pilla con menos ahorros en la hucha, pero ahora ya sabemos las soluciones. Nos acercamos al déficit 0%, pero tenemos una deuda pública del 100% y peores condiciones para que nos concedan crédito en otros países».

La crisis ha dejado marcadas a muchas familias «algunas para siempre» y especialmente al sector de los mayores de 55 años: «Tenemos puestos de trabajo que no se van a poder cubrir y este sector de población está dispuesto a lo que sea para volver al mercado laboral», advirtió.

Reconoció el problema del campo: «La tendencia es aglutinar población en grandes ciudades. Soy optimista por naturaleza pero la situación para la España vacía es complicada. Ahí es básico eliminar la brecha digital. No estamos en la era del cambio, sino en el cambio de una era».