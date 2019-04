Carriedo traslada al Gobierno que el empleo tiene que ser una prioridad para crear puestos de calidad que lleguen a todos los ciudadanos

“Es hora de trasladar al Gobierno la necesidad de que el empleo tiene que ser la prioridad”, así como que “tiene que identificar seriamente” los problemas existentes, que no puede tomar decisiones sectoriales que pongan en riesgo la creación de puestos de trabajo y que no olvide que “el desafío sigue siendo crear empleo de calidad que llegue a todos los ciudadanos y especialmente a los que más han sufrido con la crisis económica”, aseguró hoy en León el consejero de Empleo, Carlos Fdez Carriedo.

Minutos antes de impartir la conferencia: 'De la recesión a la recuperación: Los nuevos retos', en el Club de Prensa de Diario de León, el consejero señaló que el empleo es “el principal problema que tiene León, Castilla y León y el conjunto de España”, al mismo tiempo que abogó por que sea “la principal prioridad de cualquier tipo de Gobierno y acción política”.

Carlos Fernández Carriero recordó que se han vivido dos etapas en los últimos 12 años, una primera en la que subió el paro “de forma alarmante” y una segunda en la que se ha creado empleo y bajado la tasa de paro hasta contar con 11.230 ocupados más en la provincia de León y recuperar más del 65 por ciento de las personas que se fueron al paro.

Sin embargo, Carriedo puso de relieve que “aún queda un 25 por ciento de recuperación”, y que a pesar de que en este momento “está peor que al inicio de la crisis económica”, León llegó a tener un 24 por ciento en el peor momento, que hoy ha bajado hasta el 13por ciento actual, “una tasa todavía muy alta”.

Por ello, abogó por hacer un esfuerzo por “tener al empleo como prioridad” porque aunque se esté creando empleo y en los últimos años la reducción del paro haya sido “muy intensa”, los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) “fueron los peores de los últimos seis años”, por lo que hay que “aprender la lección”.

Para el consejero de Empleo, en este momento “todavía hay algunos riesgos encima de la mesa”, como son “que no se haya identificado bien y negar la realidad existente, lo que generó la crisis económica”, que “no se le dé al empleo la prioridad que tiene”, lo que sería “un problema serio en términos de creación de puestos de trabajo”, “volver a incurrir en el defecto de volver a subir impuestos y un déficit público con estabilidad política” y, finalmente, “concentrar decisiones sectoriales que fueran muy negativas para el tejido productivo y la creación de empleo”.

Unas decisiones como las tomadas en el sector de la minería, “que ha supuesto su cierre en León y Palencia”, las centrales térmicas, “que está suponiendo la extinción del sector productivo”, e incluso el sector del automóvil, “con decisiones que están determinando reducciones de fabricación y venta de vehículos”.

Frente a esta situación, “es hora de trasladar al Gobierno la necesidad de que el empleo tiene que ser la prioridad”, así como que “tiene que identificar seriamente” los problemas existentes, que no puede tomar decisiones sectoriales que pongan en riesgo la creación de puestos de trabajo y que no olvide que “el desafío que sigue siendo crear empleo de calidad que llegue a todos los ciudadanos y especialmente a los que más han sufrido con la crisis económica”.

Asimismo, tras vivir la doble experiencia de aumento de paro y posteriormente descender, consideró que la “receta” para poner fin a esta situación pasa por “no subir impuestos, no crear inestabilidad sobre el conjunto de la inversión productiva, no negar la realidad, no incurrir en el déficit público y no tomar decisiones sectoriales a la ligera que creen problemas”, porque “todavía se puede seguir creando empleo a pesar de estar en la encrucijada de elegir entre el camino de la recesión y la crisis o el del empleo y la recuperación”.