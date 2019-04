Pablo Casado purga a Eduardo Fernández, que anuncia que deja la política

El diputado en el Congreso de los diputados Eduardo Fernández abandona la política. Lo hace después de que el presidente nacional, Pablo Casado, haya decidido anteponer a Carmen González Guinda como número uno al Congreso, dejándole el segundo puesto o 'esquinándole' al Senado. "Prefiero cerrar una etapa que ha durado veinte años a hacer algo que no quiero", destaca.

El que fuera presidente provincial del PP asegura que la decisión del líder de su partido se debe a su proyecto de renovación y a una estrategia que busca incrementar la presencia de mujeres en los puestos de salida. Niega de esta manera que su salida se deba a una purga. Sin embargo, hay que recordar que la depuración de candidatos ha sido amplia y tan sólo han quedado nueve cabezas de listas de las 52 de Mariano Rajoy. "Yo, en las Primarias voté a María Dolores de Cospedal", explica.

Su apoyo a Alfonso Fernández-Mañueco tampoco ha servido para integrar la lista a las Cortes de Castilla y León, encabezada por el actual consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones. "Alfonso Fernández Mañueco no me ha dado ninguna explicación ni yo se la he pedido, y como te digo, si no estoy donde quiero, prefiero dejarlo", destaca al tiempo que asegura que cuando desembarcó en política lo hizo como "una ocupación temporal"

Eduardo Fernández comenzó en la política hace 20 años. Su primer puesto lo desarrolló en el Consejo Comarcal del Bierzo, donde fue portavoz del PP, hasta que en el año 2000 fue nombrado director general de Administraciones Públicas. Desde allí colaboró en el crecimiento competencial del órgano berciano. En Tres años después después accedió al puesto de delegado de la Junta y en 2011 fue elegido diputado en el Congreso. Tras el asesinato de Isabel Carrasco tuvo que hacerse cargo del partido en León, labor que desarrolló hasta 2017.

Eduardo Fernández explica que a partir de ahora se volcará en la labor académica. "Leeré la tesis doctoral en septiembre y estoy enfrascado en la redacción de un ensayo junto a Salvador Rus Rufino acerca de la historia de las ideas políticas".