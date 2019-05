CC OO convoca a los 3.000 empleados de la Junta a un paro de dos horas el día 10

dl | león

CC OO convocó ayer un paro parcial autonómico para el próximo viernes, 10 de mayo, de 13.00 a 15.00 horas, al que están llamados, en la provincia de León, unos 3.000 trabajadores correspondientes al personal funcionario y laboral de la administración general de la Junta. Así lo anunció ayer el coordinador del sector autonómico de FSC-CC OO, Ernesto Angulo, que apuntó como motivos fundamentales para esta huelga «los continuos incumplimientos de la Junta de acuerdos como la mejora de condiciones laborales», así como «la falta de empleados en los centros de trabajo de las zonas periféricas de León, que tienen que ser suplidos a través de personal de la capital que se desplaza».

Según explicó Angulo, la Junta también ha incumplido con el acuerdo de reducción de temporalidad 2017-2020, que la debería situar en un 8%, mientras que la tasa actual de trabajadores interinos se sitúa en un 23,8%.

Asimismo, el coordinador del sector autonómico señaló la «falta de convocatorias de ofertas de empleo público», ya que de la de 2016 hay 380 personas que la aprobaron esperando una plaza, mientras que 2017 solamente se convocaron el 49% de las plazas y la de 2018 «anunciada como la más grande», no se llegó a convocar, de igual forma que tampoco se ha iniciado la negociación de la de 2019. Otros motivos señalados por Ernesto Angulo para la convocatoria de este parón es la existencia de un 43% plazas que están vacantes, es decir, que no cuentan con un titular, que hace que «los servicios públicos se vean tontamente afectados», la pérdida y disminución del porcentaje de empleados con jubilación parcial, que en este momento se sitúa en el 18%, y la no recuperación de las 25 horas laborales semanales.

Para Angulo existen «motivos suficientes para hacer el parón» convocado, ya que «mientras que en todas las administraciones se han recuperado muchos de los derechos perdidos con la crisis, en la Junta de Castilla y León no». Además, el representante de CC OO, puso de relieve la existencia de «cada vez menos empleados públicos», ya que en 2018 de jubilaron 500 empelados en Castilla y León, 60 en León, y en 2019 se prevén 700 jubilaciones más, un centenar en el caso de la provincia de León.