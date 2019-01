Cendón al alcalde de Valladolid: «¿Por qué no te callas?»

A. g. Puente | león

Estos días le toca lidiar con la batería de críticas a los PGE, los primeros de la era Sánchez, y el dinero que consignan para León. Respalda a su líder, pero pide justicia para la provincia.

«Cuando gobierna el PSOE a León le va bien, el PP fulmina»

Una y otra vez defendió a capa y espada los PGE 2019 para León. «Se ha vuelto a demostrar, cuando gobierna el PSOE a León le va bien». Destacó que la provincia es la octava con mayor inversión y enfatizó las mejoras en la recuperación y prestaciones de servicios del Estado de Bienestar. Y criticó los años de gobierno del PP en los que, según explicó, fueron fulminados proyectos para León».

Torneros: «Es complejo recuperar 7 años perdidos»

Insistió en que se trata de una «apuesta clave para el desarrollo de León», a pesar de que la plataforma logística no cuenta con inversión alguna en los PGE. «Primero debemos recuperar la inversión perdida en siete años de Gobierno del PP, hacerlo en seis meses es muy complejo». El mismo ejemplo puso para los casos de la Ciuden, el Incibe o la integración de Feve. «En Torneros, cuando tengamos el proyecto, tendremos el presupuesto». Ante las críticas remarcó: «El compromiso del Gobierno Sánchez con esta tierra es indudable. El PSOE ha cumplido con esta provincia siempre».

San Marcos: «El PP llegó y dinamitó todo el proyecto»

«Nosotros apostamos por San Marcos y su reforma desde del Gobierno de Zapatero, llegó el PP y lo dinamitó; el PSOE lo terminará, lo solucionaremos, habrá dinero para la segunda fase».

Ciuden: «Tendrá un papel nacional en la transición»

Cree que el Bierzo es «una de las zonas que más ha sufrido con el PP» y con el proyecto de la Ciuden aseguró que el PSOE pretende que «lidere una transición del carbón justa y juegue un papel nacional». Los socialistas, manifestó, quieren que se diseñen proyectos empresariales para las cuencas. «España tiene una deuda pendiente con las comarcas mineras de León y tienen que devolverla».

«No es bueno confrontar, pero pido justicia para León»

El líder de los socialistas leoneses descartó privilegios en la inversión de los PGE para Cataluña. «León tiene 400 euros por habitante, ellos 200 y pico; no es bueno confrontar entre territorios, yo pido justicia para León; el PSOE apuesta por las zonas que más lo necesitan y aquí lo demuestra».

«Óscar Puente se equivocó, me parece mal; es un exceso»

Y de las controvertidas declaraciones del alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, sobre el papel central que debe ocupar su ciudad en inversiones en la Comunidad dijo: «Me parece malo, es un exceso; se equivocó y le diría las dos frases que hizo famosas el rey emérito, ‘¿Por qué no te callas?’ o que se disculpe con un ‘Lo siento, me he equivocado, no volverá a suceder’». Recordó que León «ha sufrido mucho y la apuesta del PSOE es la descentralización de la Comunidad, con un equilibrio entra las provincias; Sánchez lo tiene claro y se ve en los PGE».

A la conquista de la Diputación con el 26-M

En el análisis del 26-M, aspira a conseguir el mayor número de ayuntamientos posibles para reconquistar la Diputación. Y de los candidatos que restan, confía en tener los nombres cerrados antes de marzo.