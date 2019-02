Los centros con alumnos de necesidades asistenciales tendrán personal sanitario, lo que enfurece a los sindicatos de la enseñanza

La Consejería de Educación contratará a personal sanitario para que atienda a los escolares que tengan necesidades sanitarias o socio sanitarias, con el apoyo de la Consejería de Sanidad. Así figurará en la orden que regulará esta contratación, con cargo al presupuesto de Educación, según anunciaron hoy los consejeros de estos departamentos, Fernando Rey y Antonio Sáez.

“Habrá tantos profesionales como se necesiten cada año y para actuaciones concretas, en un modelo similar al que se aplica en la Comunidad madrileña. Se trata de un derecho subjetivo nuevo que exigirá la norma y que se tendrá que prestar allá donde se necesite y con el presupuesto que requiera”, apuntó Rey.

Las medidas que incluirá la orden reguladora de la nueva prestación permitirán llevar a cabo una intervención integral con profesionales de los departamentos del Gobierno autonómico -consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades, Sanidad y Educación- y se regularán en los próximos días mediante su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).

Fernando Rey señaló que la contratación de profesionales sanitarios se incluye en el Plan de atención a la diversidad y la Estrategia de educación inclusiva, y una comisión técnica decidirá sobre cada caso concreto. Antes los centros comunicarán sus necesidades asistenciales para los alumnos y luego las direcciones provinciales se dirigirán a la la Consejería de Educación y está hará lo propio con la de Sanidad, que facilitará los profesionales.

Stecyl lo considera “inadmisible”

La Federación Stecyl (Sindicatos de Trabajadoras de la Enseñanza de Castilla y León) reiteró hoy su “firme” oposición a la Propuesta de Orden por la que se regulan medidas dirigidas al alumnado escolarizado en centros educativos de la Comunidad que presenta necesidades sanitarias o socio sanitarias. No en vano, consideró “inadmisible” imponer a los docentes la realización de funciones sanitarias que no son su cometido. Por ejemplo, aseguró que, “en ningún caso”, la administración de medicamentos debe ser realizada por personal docente ni no docente de los centros, por ser funciones que corresponden al personal de enfermería y médico.

Stecyl recordó que las cuestiones sanitarias forman parte de la confidencialidad del alumno, por lo que es necesario garantizar que los informes referidos a temas de salud sólo sean conocidos por el personal sanitario que lo atienda. Además, precisó que los profesionales de enfermería son el personal “idóneo” para dar respuestas efectivas a las necesidades de salud de los escolares, al tiempo que garantizan la asistencia inmediata, el seguimiento de enfermedades (diabetes, asma y alergias) y el cuidado de alumnos con enfermedades crónicas.

“Resulta llamativo que cuando el sistema educativo padece otro tipo de problemas, se quiera cargar al profesorado con unos cometidos de tipo sanitario para los cuales no están capacitados. Y ello cuando la figura del personal de enfermería podría realizar esas tareas con totales garantías aportando seguridad tanto a los alumnos como al resto de la comunidad educativa”, explicó en un comunicado.

Además, el sindicato demandó que el personal sanitario, ‘enfermero escolar’, debe formar parte de las RPTs (relación de puestos de trabajo) de la Consejería de Educación.