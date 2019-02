La cercanía de las elecciones dispara los censos en 14 municipios y 10 pedanías

Asun G. Puente | león

A menos de cuatro meses ya para los comicios municipales del 26 de mayo crecen las incidencias en los censos de la provincia. Las alarmas de detección de incrementos «significativos y no justificados» se disparan en la Oficina del Censo Electoral de León y en el último listado publicado aparecen 14 ayuntamientos con un aumento de población que no pueden explicar y 10 juntas vecinales que también han hinchado sus cifras. Los datos recogen incidencias, sobre todo, durante el último trimestre de 2018, y revelan un crecimiento muy significativo desde la última oleada de entidades publicadas por este organismo público, donde aparecían en León cuatro municipios (Benuza, Campo de Villavidel, Carucedo y Villanueva de las Manzanas) y una única pedanía (Valtuille de Arriba), instituciones locales que ya no están en la relación actual.

Y de nuevo la provincia de León aparece a la cabeza del país en el número de ayuntamientos y pedanías investigadas por incrementar sus censos electorales de manera no justificada, en una lista en la que también se encuentran Albacete, Almería, Guadalajara, Málaga, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife y Valladolid.

Entre los casos detectados en León con censos hinchados, existen ejemplos de municipios que ni siquiera han contestado a los requerimientos de la Oficina del Censo Electoral en los plazos fijados para explicar por qué de repente cuentan con más población, en una cifra que no corresponde a los parámetros que corresponden a su núcleo. Son los casos de los ayuntamientos de Burón, Destriana, Valdemora y Valderrey, también aparecen aquí las pedanías con desfases en este supuesto: Fresnedo (municipio de Cubillos del Sil) y Morgovejo (Valderrueda).

En el otro supuesto contemplado por la Oficina del Censo Electoral para aparecer en esta lista, comunicada ya a la Junta Electoral Central, los ayuntamientos o entidades locales menores a los que se les pidió explicaciones y contestaron, aunque no fueron capaces de justificar el aumento de residentes significativo que detectó el INE. En este otro apartado se encuentran los casos de los municipios de Ardón, Barjas, Brazuelo, Palacios de la Valduerna, San Justo de la Vega, Toral de los Guzmanes, Torre del Bierzo, Trabadelo, Villadangos del Páramo y Villamol. También las juntas vecinales de Rodanillo y Viñales, ambas en el municipio de Bembibre; Valmartino (Cistierna); Llamas de Rueda (Cubillas de Rueda), Villomar (Mansilla de las Mulas), Santa Marina de Valdeón (Posada de Valdeón) y Argañoso y Viforcos (Santa Colomba de Somoza).

Fuentes de los partidos mayoritarios, PP y PSOE, confirman a este periódico que los censos electorales hinchados a meses de las elecciones son una constante en la historia de los comicios de León. La inclusión de estos municipios en la relación de entidades locales con censos impugnables permite fuera de periodo electoral a los representantes de candidaturas o formaciones políticas presentar un escrito ante la Oficina del Censo con una reclamación para impugnarlos en estos municipios y juntas vecinales.

El censo definitivo con los leoneses con derecho a voto el 26 de mayo, comicios municipales, autonómicos y al Parlamento Europeo, y en el caso de la provincia renovación de las juntas vecinales, será publicado a finales del mes de marzo.