Chamorro pone fin a su trayectoria política: «Ocho años son suficientes»

El exalcalde de San Andrés del Rabanedo, Gregorio Chamorro, anunció ayer el fin de su actividad en la vida política, después de ocho años de trayectoria «que considero que son suficientes». Chamorro cedió el testigo del PP en la tercera localidad de la provincia a Noelia Álvarez, visiblemente emocionados ambos en la rueda de prensa convocada ayer para hacer pública la decisión.

Hizo Chamorro un balance, un agradecimiento y una despedida. «Han sido cuatro años de gobierno y cuatro de oposición y el balance es positivo. Nada más llegar encontramos un ayuntamiento en quiebra técnica que había que salvar. Tomamos las medidas necesarias y difíciles sacrificándonos nosotros por el beneficio de los ciudadanos. Había 78 millones de euros de deuda, un desfase de más de diez millones de euros entre ingresos y gastos, unos contratos que no se podían mantener por lo gravosos que eran y equilibramos las cuentas todo lo que pudimos», explicó. «Y todo sin subir los impuestos, cosa que podemos decir desde la experiencia».

Había dicho desde un primer momento que estaría ocho años como máximo «y quiero cumplir», dijo. «Continúa quien ha sido mi mano derecha», aludió en referencia a Noelia Álvarez «que ha tomado las decisiones más complicadas conmigo y ha sufrido los ataques que no queremos recordar». Por eso se marcha «tranquilo».

Desmintió rumores: «Goyo no va al Senado, ni a las Cortes ni a Europa. Goyo va para casa y deja la vida política. Me gusta la ciudadanía y el municipalismo y no lo puedo hacer si sigo más tiempo. Continúo en mi Partido Popular», dijo antes de agradecer a todos los dirigentes que le han acompañado en este tiempo. «Dejo la primera línea».

Tuvo palabras de agradecimiento entre lágrimas «para los ciudadanos, para mi partido, para los presidentes y a todos aquellos que sirvieron de guión en mis actuaciones». También se acordó de su hermano Javier «que aunque es el pequeño, siempre he ido detrás de él empezó en política (UPL) antes que yo y se fue antes de mí» y a su familia «en especial a mi mujer y a mis dos hijos», dijo entre lágrimas. «Dejo este mundo de la política que es apasionante y ha sido precioso».