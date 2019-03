La ciudad de León rinde honores a un esplendoroso legado ferroviario

dl | león

El alcalde, Antonio Silván, acompañado del concejal de Infraestructuras, Eduardo Tocino, visitó la exposición con fotografías y elementos ferroviarios en la planta baja de la antigua casa de Don Valentín. Una iniciativa fruto de la colaboración del Ayuntamiento, la Asociación Ferroviaria Cultural Reino de León, el Grupo Soltium, HP y Adif. Antonio Silván destacó que no sólo asistía como alcalde, sino también como ferroviario «soy nieto tanto por parte paterna como materna de ferroviarios, me he criado en este barrio, justo ahí enfrente está la casa de mis padres». Silván destacó que el Barrio Ferroviario es uno de los más singulares de León con un pasado que se remonta a la llegada del tren en 1863, un presente con la llegada del AVE en 2015 y un futuro con el Palacio de Exposiciones, la integración ferroviaria y los desarrollos urbanísticos previstos como el que hoy se aprobó en el Ayuntamiento.

La exposición permanecerá abierta durante un mes. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Infraestructuras, ha restaurado con las brigadas de obras las columnas que formaban parte de los denominados ‘vallados artísticos’ que la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España tenía en las instalaciones leonesas, algunas de las cuales desaparecieron con la construcción de la estación nueva y otros en la década de los años 70. La petición por conservar los últimos vestigios de aquellos vallados y de recordar la importancia que tuvo dicho enlace ferroviario para las industrias leonesas, fue solicitada tanto por vecinos del barrio ferroviario, y la Asociación Ferroviaria Cultural Reino de León, autorizando ADIF los trabajos, siguiendo de esta forma con la colaboración existente entre las partes.

Uno de los objetivos era mantener la famosa estrella símbolo de la compañía del Norte, recuperando el bajorrelieve que había desaparecido junto a otros elementos en la columna oeste por una intervención en los años 80. La recuperación tomó referencias documentales histórica de la asociación; su presidente, Marcelino García, valoró el resultado de este empeño por conservar ese legado.