Coche no tripulado en el campus

León se apunta como escenario para la investigación de los vehículos no tripulados. La junta de gobierno del Ayuntamiento de León aprobará hoy el convenio con la Asociación Internacional de vehículos no tripulados y robótica (Auvsi) para el desarrollo e implantación de esta tecnología. El acuerdo permitirá que el colectivo pueda efectuar pruebas de estos vehículos autónomos dentro de espacios urbanos con el fin de avanzar en sus investigaciones. Aunque los operativos concretos se definirán más adelante, uno de estos emplazamientos será el campus de Vegazana y su entorno, donde la Policía Local restringirá la circulación en las calles a determinadas horas en las que no interfiera en la actividad ordinaria para que los vehículos no tripulados puedan operar.