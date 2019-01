"Cógeme los pechos y haz conmigo lo que quieras", y le robó 2.750 euros

miguel ángel zamora | león

Una súbdita rumana mayor de edad y sin antecedentes penales se enfrenta a una pena de doce meses de prisión, acusada de un supuesto delito de hurto, tras apoderarse de joyas por valor de 2.750 euros de un varón, al que abordó en una calle del alfoz y le ofreció que le tocara los pechos libremente, artimaña que según el Ministerio Fiscal utilizó para poder obtener un beneficio económico.

Los hechos ocurrieron el 2 de julio del año 2016. La procesada se acercó a la víctima en una calle del alfoz de la capital y se dirigió a la víctima diciendo: «Cógeme los pechos y haz conmigo lo que quieras», circunstancia que aprovechó para apoderarse de joyas que llevaba el varón y que según la tasación oficial que se ha llevado a cabo por parte de los peritos elevaba el precio de los efectos sustraídos a 2.750 euros.

De acuerdo a la versión del Ministerio Público, los hechos son constitutivos de un delito de hurto y no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, por lo que procede imponer a la acusada una pena de doce meses de prisión, que no comportarían ingreso en la cárcel en el caso de que su representación letrada lo solicite, habida cuenta de que la investigada no tiene antecedentes penales y de que en caso de que abone las cantidades correspondientes a las indemnizaciones, se podría conceder la suspensión de la pena por un periodo concreto y a expensas de que no vuelva a delinquir.

La defensa de la procesada niega los hechos, sostiene que no se produjeron en la forma en la que los relata el Ministerio Público y solicita la libre absolución de su patrocinada con todos los pronunciamientos.

El juicio se celebrará en el Juzgado de lo Penal número 1 de los de León el día 13 de febrero a partir de las 13.00 horas.