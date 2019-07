Competencia avala que un operador privado de tren entre en la línea a León

DL | León

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ve margen para que la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid, Segovia, Valladolid, Palencia y León albergue a un operador privado, que explote junto a Renfe la infraestructura, pese a la negativa del Gobierno, como ya había avanzado este periódico, al dejar Fomento fuera a León de los tres ejes prioritarios para la liberación del ferrocarril. Considera la CNMC que no existe saturación, si bien reconoce que es la que presenta el porcentaje más elevado de utilización de sus vías, por delante incluso del eje que parte de la capital de España hacia Barcelona y la frontera francesa.

Aunque los corredores a Galicia y el País Vasco podrán entrar en el mapa de la liberalización ferroviaria en diciembre de 2020, León se ha quedado fuera y los operadores privados no podrán presentar ofertas, según Ical. Las autoridades de la Competencia no comparten en un informe reciente que la infraestructura española no pueda acoger operadores privados por su capacidad. No obstante, el tramo entre la estación madrileña de Chamartín y la leonesa es la que presenta la mayor utilización de su capacidad de circulación, según los últimos datos que maneja Adif y su sociedad hermana que se encarga de las líneas de alta velocidad.

El tramo AVE entre Madrid y León presenta una utilización de su capacidad máxima del 37,9%, una décima más que el eje que parte de Atocha hacia Barcelona. Sin embargo, en el tramo Olmedo-Medina del Campo-Zamora es del 12,2%, la más baja del país, junto con la de Orense-Santiago.

De media, el tramo AVE y el convencional, del eje Madrid-León presenta una utilización de sus vías del 38,1%, frente al 34,7% del corredor Madrid-Atocha-Barcelona-frontera francesa. En total, el corredor Olmedo Santiago alcanza el 17,8%, por el 48,5% del tramo convencional. También destaca el 40,8% de la vía entre Chamartín, Cáceres y Valencia de Alcántara (Badajoz).

En cualquier caso, estos porcentajes no suponen problemas de saturación, puesto que la CNMC considera que el sistema ferroviario español presenta una intensidad de uso inferior a Europa. En concreto, según Adif, solo se está utilizando un 23,7% de la capacidad disponible en los trayectos de alta velocidad y un 28,2% en el resto de la red interurbana, lo que favorece la entrada de nuevos operadores.