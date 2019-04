Condenado por anunciar una marcha a favor de Franco con el logo de la UPL en 'Tú no eres de León si no...'

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

nunca me metí en ese grupo de facebook, está lleno de casposos y fachas leonesistas, y no saben escribir sin faltas de ortografía. me da sarpullido ese grupo