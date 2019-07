«Consensuaremos un proyecto que mejore la movilidad y haga más moderno Santo Domingo»

ÁLVARO CABALLERO | LEÓN

El alcalde está en San Marcelo y no se va a mover de ahí. José Antonio Diez (León, 1968) estrena para su primera entrevista como regidor el despacho en el que asentará la Alcaldía. Abre el balcón y posa. Está cómodo después de un camino largo.

—¿Han merecido la pena 8 años de espera y un mes de infierno para lo que empieza hoy?

—Yo creo que llegar a ser el máximo representante y ostentar el orgullo de ser el alcalde de esta ciudad, merece la pena eso y mucho más. Cuántos y cuántas estarían dispuestos.

—En campaña incidió en la pérdida de la población para atacar a Silván. ¿Ese mismo baremo será bueno para medirle a usted dentro de cuatro años?

—Va a haber muchos baremos en los que se va a poder medir la gestión de los próximos cuatro años. Indudablemente, la pérdida de población, más allá de un problema estructural que lo es sin lugar a dudas, es importante. Denota el síntoma del estado de un territorio. Si seguimos con esta sangría poblacional será un indicador de que las cosas no se están haciendo bien. Creo que el primer objetivo es parar esta sangría. Hemos propuesto muchas medidas que ayudarán, aunque las medidas van todas encardinadas y facilitarán el asentamiento de la población. Por lo tanto, claro que si León sigue perdiendo población estaremos en un grave problema y no habremos sido capaces de solucionar el principal.

—Buena parte del programa se apoya en medidas que tienen que ver con la Junta y el Gobierno. ¿Eso es una el hándicap a superar o es una ventaja?

—Es una necesidad. León necesita ayuda para salir de la situación en la que se encuentra, para tener oportunidades que van a fundamentar el cambio demográfico. Es imprescindible. Tenemos proyectos importantes aquí en León que dependen de estas administraciones, ante las que seré no solamente reivindicativo, sino exigente. Hay que exigir aquello que a León durante tantos años se le ha negado o aquello que por distintas cuestiones se ha paralizado y ha provocado que pierda un tren esencial cuando tenemos una gran competitividad entre ciudades. Hoy por hoy tener una alta velocidad antes que otras ciudades es ventaja competitiva; tener un buen Palacio de Exposiciones es ventaja competitiva; tener mejores servicios son ventaja competitiva; tener proyectos importantes de desarrollo turístico es una ventaja competitiva. Vamos a exigir a las administraciones, independientemente del color que tengan, hayan tenido o puedan tener, esos proyectos que no se han realizado, y aunque algunos de ellos será difícil recuperar, también reclamaremos nuevas ideas que puedan surgir y necesidades para esta ciudad.

—¿Será más difícil la relación con la Junta de Castilla y León?

—No lo sé porque estas cosas nunca se sabe realmente cómo van a avanzar en el tiempo. Lo que sí me comprometo tanto con la Junta como con el Gobierno es a una lealtad institucional por encima de todo. Me preocupa que se mejoren algunas cuestiones, como los acuerdo marco en materia de bienestar social, porque se ha perdido una importante cantidad de recursos de fondos y no hemos llegado siquiera a igualar los niveles que teníamos en 2010. Para León, que tiene una población envejecida que pasa muchas dificultades, familias a las que les cuesta mucho llegar a fin de mes, con situaciones de amparo importantes, es clave que ese acuerdo marco se vea incrementado.

—Decía que será difícil recuperar proyectos. ¿Cuáles?

—Por ejemplo, el Palacio de Congresos, en el que únicamente tenemos el recinto ferial o Palacio de Exposiciones. Voy a intentar conseguir financiación para que pueda ser finalizado. Cuando unas administraciones han cumplido teóricamente pero por una mala gestión del proyecto no puedo llevarse a cabo, es difícil pedirles una financiación adicional. Pero lo voy a pelear porque considero que es un equipamiento básico para esta ciudad y para poner en valor ese Palacio de Exposiciones. Hay otros proyectos importantes, como el Teatro Emperador, sin duda alguna. Aquí voy a pedir a la Junta que se implique, como se ha implicado en otros proyectos en esta comunidad, en ese acuerdo convenio que hay que firmar con el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento. Me muestro flexible. Igual tenemos que ir a un proyecto menos exigente desde el punto de vista económico, pero sí que hay que hacer una rehabilitación de este teatro porque León es la única capital de provincia de España que no tiene un teatro público para el disfrute y la cultura. León va a tener en los próximos años como uno de sus importantes recursos económicos la cultura. Tiene que ser un eje fundamental del desarrollo y en ese sentido el Emperador debe jugar una baza importante.

—Prometió un informe para estudiar posibles bajadas de impuestos ¿Serán exenciones y bonificaciones para colectivos o para todos los vecinos?

—Hay algunos que hemos abordado incluso en este mandato, cuando presentamos una moción al Pleno para solicitar una rebaja del IBI a las familias numerosas. Vamos a estudiar el tema, lógicamente con Intervención municipal. La ley ampara la posibilidad de estas bonificaciones y las llevaremos a cabo. Luego están las bonificaciones y exenciones que van encaminadas al desarrollo económico, a favorecer que los emprendedores, que los autónomos tengan más facilidades para crear empleo. En función del número de empleos que puedas crear puedes tener un tipo de bonificaciones en algunos impuestos que realiza el Ayuntamiento, como el Icio o las terrazas.

—Sin embargo, una medida es recuperar las licencias de apertura y ambientales.

—Exactamente no es así. Lo que proponemos es que no puede haber café para todos; es decir, tú no puedes coger y eliminar dos tasas por las que se ingresaba medio millón de euros, con el que se pueden cubrir muchas necesidades, y aplicarlas de una forma tan sumamente lineal que beneficia igual a la grandísima superficie que al pequeño establecimiento de 15 metros cuadrados que va a abrir una panadería. Creemos que esas tasas hay que reestudiarlas. Estamos a favor de favorecer al emprendedor. Lo que estableceremos son unos baremos en función de la superficie o la actividad para aplicar las exenciones.

—¿La situación económica del consistorio hace que no vaya a pasar como hace 8 años, cuando subieron la subida del IBI? ¿Puede garantizar que no se van a tocar los impuestos y las principales tasas?

—Desde luego, los impuestos que tenemos que pagar todos los leoneses, y cuando hablamos de impuestos el fundamental casi es el IBI, no se va a incrementar bajo ningún concepto. Sé que algunas otras formaciones llevaban propuestas de reducción. Yo la llevo por el tema de las familias numerosas, pero en temas muy concretos el Ayuntamiento necesita tener recursos y hay que pensar que para que esta ciudad siga avanzando necesitamos los ingresos. En ningún caso voy a aplicar ningún tipo de subida de impuestos porque ahora mismo la situación económica del Ayuntamiento, la actual, no hace necesario llegar a una medida de este tipo.

—¿Seguirá adelante con el plan para el Mercado del Conde?

—Desconozco ese plan personalmente. Creo que es un lugar emblemático de la ciudad. Durante nuestro mandato se hizo una importantísima inversión en este mercado y en todo su entorno, no solamente la urbanización sino también la recuperación de algo tan importante como el Palacio del Conde Luna. No vamos a tomar ningún tipo de decisión sin contar en primer lugar con los comerciantes que se encuentran alojados. Ahora mismo no puede estar como está, con ese importante número de puestos vacíos que, según dicen los propios comerciantes, no son adjudicados a pesar de que hay demanda; vamos a ver cómo podemos resolverlo. Exploraremos con ellos qué posibilidades se le pueden dar a este espacio.

—¿Creará el bono cultural de 150 euros para los jóvenes que prometió?

—Era una propuesta que llevábamos muy encardinada con la Junta, con el proyecto de Luis Tudanca. Me parece muy interesante, pero vamos a ver ahora cómo el nuevo gobierno de la Junta respira en este sentido. Me parece una propuesta interesante y vamos a ver si con la Junta lo sacamos adelante.

—Pero sería para actividades municipales principalmente.

—Pero no solamente municipales.

—¿Para qué va a servir el Consejo Ciudadano?

—Es una propuesta que llevamos en el mandato anterior y que el PP también llevó en el programa electoral, aunque no llegó nunca a constituirlo. Se trata de dar voz a distintos estamentos fundamentales en la actividad de la ciudad. No puede ser algo excesivamente numeroso porque sería muy difícil poder llegar a acuerdos y consensos, pero sí representativa. Tienen que estar representados los diferentes sectores: el empresarial, el social, el tercer sector, la parte política, la Universidad; una serie de agentes que son claves en la toma de decisiones. Va a ser un órgano consultivo tanto para exponer los proyectos o las ideas que puedan surgir, pero también para recibir lo que estos sectores nos tengan que transmitir. Se trata de que se conozcan de primera mano, que se puedan enriquecer con las aportaciones de este órgano consultivo y ese es el objetivo fundamental que tiene.

—¿Tiene la garantía de que la segunda fase de San Marcos se va a ejecutar?

—No he hablado ahora mismo con Paradores, ni con el Gobierno. Estamos en el impás en el tema de la gestión del Gobierno, pero a ningún leonés le puede quedar duda de que la primera fase se va a rematar, eso es evidente, y que se remate lo antes posible es muy importante. Voy a exigir al futuro Gobierno, que espero que sea socialista, y al presidente de Paradores que se acometa con la mayor brevedad posible no solamente el proyecto de la fase dos, que no existe, sino también los plazos, ejecución y compromiso económico que habrá que ver en los presupuestos del Estado. Exigiremos que el Parador, que es y será el buque insignia de esta de la red nacional, esté en el menor tiempo posible en funcionamiento. Es irrenunciable para León.

—¿La Ciudad del Mayor ya tendría que estar?

—He mantenido algún contacto durante este tiempo. Se están dando pasos para la estructura de personal que tiene que tener este centro y la creación de una RPT. Sé que ellos estaban avanzando y también sé que hay algunos problemas de índole administrativa que tenemos que intentar resolver. Sabemos que la administración lamentablemente suele ser bastante lenta para casi todo, pero por lo menos soy consciente de que se están dando pasos y que va en el buen camino. Esperemos que no aparezcan trabas de ningún otro tipo que ralenticen aún más la apertura de este centro que es fundamental, no sólo para León, sino también para un barrio como el Polígono 10 carente de equipamientos en este sentido.

—¿Cuándo y cómo aplicará la gratuidad del autobús urbano?

—El transporte es uno de los de los grandes caballos de batalla que tiene esta ciudad. Partimos de una situación realmente mala de hace muchísimos años como consecuencia de las diferentes concesiones a distintas empresas que operan en una especie de transporte metropolitano, pero que a su vez tampoco cumple con esa labor porque también hace algunas actuaciones dentro del propio área urbana. Tenemos una concesión que finalizará a finales de 2021 y habrá que hacer una nueva. Ahí es donde analizaremos y veremos las posibilidades para esa promesa electoral de la gratuidad para los empadronados. Igual no puede ser cero euros, pero será una cantidad simbólica por cuestiones de tasas. Es una apuesta y ya he hablado con los servicios técnicos y la Intervención y existe la viabilidad para llevarlo a cabo a partir de finales de 2021.

—Más allá de Ordoño, ¿qué otras zonas prevé semipeatonalizar o hacer zonas 30?

—La movilidad es parte fundamental del desarrollo de las ciudades. Ordoño II es un tema que abordaré lo antes posible; bien es cierto que lo haré previo encuentro con distintos sectores del comercio. No cabe duda de que hoy en día la peatonalización de las zonas céntricas es algo que nadie cuestiona, no solamente desde punto vista de la rehabilitación para el comercio y el turismo, sino también por la calidad de vida de los ciudadanos. León es una ciudad muy cómoda que tiene que avanzar en estas medidas. Hace 8 años implementamos zonas 30 en San Mamés, Crucero y San Claudio que han demostrado que se puede coexistir con ese tipo de actuaciones. También es cierto que no parece lo más correcto coger Fernández Ladreda con cuatro carriles y decir que es una zona 30 o Alcalde Miguel Castaño porque requieren también actuaciones en el viario. Hay que estar muy atento a lo que puede marcar la normativa desde la DGT sobre esa propuesta firme de reducir las velocidades en los cascos urbanos a 30. Vamos a ser muy respetuosos en ese sentido. León puede acometer algún tipo de actuación urbanística también de integración o de peatonalización en zonas que a priori no deberían ser demasiado complejas pero que hay que estudiarlas. El entorno de la plaza San Marcelo, con Legio VII y Arco de Ánimas es claro para implementar ya.

—¿Junto a la obra de Ordoño se vuelve a replantear el proyecto de remodelar la plaza de Santo Domingo?

—Ningún ciudadano puede discutir que se necesita acometer actuaciones en Santo Domingo. En primer lugar tenemos que ver qué hacemos con el transporte publicó porque no puede ser el centro neurálgico de regulación. Y el viario también requiere de una modernización y una adecuación a donde estamos. Si hablamos de que vamos a crear un gran eje que comunica el Palacio de Congreso y Exposiciones, la integración de la alta velocidad, Ordoño II y la entrada al casco histórico, tener ahí Santo Domingo que es una cosa bastante compleja... Creo que es necesario acometer actuaciones. No sé si será aquella que llevábamos vinculado al tranvía, un tranvía que no se va a hacer, pero que desde el punto de vista urbanístico suponía una ampliación desde el BBV hacia el centro ganando mucho más espacio para el peatón, pero sí buscaremos consensuar con la ciudad un proyecto que mejore la movilidad, la accesibilidad y la integración en un entorno mucho más moderno de la plaza de Santo Domingo.

—¿Para cuándo espera la integración ferroviaria del AVE?

—Leí el otro día que para 2021. Las obras se están ejecutando, tienen su ritmo y los problemas que surgen son así, pero eso está en marcha.

—¿Qué le pedirá al Gobierno para que integre lo que quede?

—Lo primero que haré es mantener una reunión en breve con responsables de Adif y Renfe para ver qué solución le damos no solamente a la parte de arriba, sino a esos terrenos que están colindantes. Hay una predisposición a poder dar solución a esa zona, que quedaría muy poco integrada dentro de la integración.

—¿Y la de Feve?

—Me preocupa más. No cabe duda que se va a llevar a cabo toda la parte urbanística, que está lanzada; espero que a lo largo de los próximos meses se inicien las actuaciones que permitan abrir los viales y las conexiones. Pero para mí lo realmente importante es la llegada del tren a la estación de Matallana. Estamos pendientes de dos hitos. Uno es la finalización de un reglamento, que parece ser lleva su tiempo pero no puede ser eterno. Yo respeto los tiempos pero tiene que acometerse con la mayor urgencia. Por otro lado está el modo tranviario en el que el tren tiene que llegar. Conlleva que los comvoyes que tienen que circular sean trenes tram. Me consta que Renfe, con la Abogacía del Estado, está buscando la manera de recuperar ese contrato que en su momento se anuló con la empresa que construyó los trenes. No vale ya mirar para otro lado, hay que resolverlo y hay que ser, como con Paradores, exigente y lo seré con carácter inmediato.

—¿Se plantea privatizar algún servicio como en 2007?

—No tenemos previsto privatizar ningún servicio. Otra cosa es que tú pretendas realizar una gestión ante la carencia de recursos humanos y haya que externalizar algunas partes de algunos servicios, pero no privatizarlos. Por ejemplo, me gustaría poder ir recuperando parte de aquel contrato que teníamos de obras, como hoy tienen prácticamente todas las ciudades. Nosotros ahora mismo con el personal nos cuesta llegar para realizar el mantenimiento de la ciudad y sería interesante poder realizar un tipo de contrato de externalización para este tema en concreto; eso no es privatizar. Eso que tenemos se va a seguir manteniendo, pero necesitamos complementarlo.

—Prometió devolver las 35 horas semanales a los trabajadores.

—Habrá que hablarlo con la parte social del Ayuntamiento. Tenemos un compromiso para actualizar el convenio laboral y, dentro de todo eso, se hablará. Las negociaciones de personal son bastante complejas y no se ciñen a un único punto. Está dentro de la agenda.