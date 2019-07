El Constitucional deja el camino libre para que Diez sea investido hoy alcalde de León

álvaro caballero | león

No hay más instancias a las que acudir. El Tribunal Constitucional cerró ayer la opción de que el reparto de concejales del Ayuntamiento de León pueda alterarse. El Alto Tribunal rechazó la admisión a trámite del recurso presentado por Vox, que pretendía apurar la última vía disponible para conseguir un edil, después de que las juntas electorales de zona de León y Central y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) avalaran la corrección de los resultados de la polémica mesa de las Pastorinas. Sin esta posibilidad, la formación de ultraderecha se queda, al no alcanzar el 5% de votos válidos emitidos por tan sólo 24 papeletas, fuera de la corporación municipal que hoy se constituirá en el Pleno convocado, a partir de las 12.00 horas, en la sede consistorial de San Marcelo. En ese escenario, con 10 actas para el PSOE, 9 para el PP, 4 para Ciudadanos, 3 para la UPL y uno para Podemos, la Alcaldía se decantará, en ausencia de pactos de gobierno, a favor del socialista José Antonio Diez en minoría.

El pronunciamiento del Tribunal Constitucional aborta la intentona que, en caso de que se hubiera admitido, podría haber pospuesto la sesión plenaria de esta mañana. Pero después de que los magistrados analizaran el recurso presentado por Vox el pasado viernes, decidieron no atender la medida de amparo que solicitaban. Sin necesidad de entrar en el fondo, los jueces resolvieron que la formación de ultraderecha no tenía opción de que se estudiara su caso dado que no había agotado la vía judicial anterior. No lo hicieron puesto que su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia quedó archivado, sin juzgar, después de que, a pesar de que se les requirió de manera reiterada, no consiguieran resolver el defecto de forma de la falta de acreditación de los requisitos exigidos para entablar acciones judiciales, como marca el artículo 45.2 d) de la Ley Jurisdiccional. De acuerdo a este precepto, tan sólo podrían haber optado a paralizarlo con un recurso contra el archivo, aunque el plazo para esa decisión terminó el jueves y el partido de Santiago Abascal no ejerció las acciones pertinentes hasta un día después, cuando ya sólo le cabía la posibilidad al PP, que anunció con antelación que no lo haría.

Cerrada la puerta, el Ayuntamiento se constituirá sin mayor problema 20 días después que el resto, que ya conocen su corporación desde el 15 de junio, a excepción de Astorga, que está en la misma situación. Este tiempo de prolongación ha servido para asentar sobre el tablero los diferentes movimientos políticos que dan forma al futuro gobierno municipal. Ninguno fraguó, lo que hace que hoy, en ausencia de un giro de guion, se vaya a confirmar la toma de poder por parte de José Antonio Diez. No saldrá en primera votación, puesto que necesitaría 14 votos y sólo tiene confirmados los 10 de su grupo, pero en ausencia de una mayoría absoluta se ejecutará lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que reseña que será proclamado alcalde «el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el municipio».

Diez será el noveno alcalde diferente desde la restauración de la democracia —décimo si se cuenta a Francisca Álvarez, que estuvo en funciones en 1989— en el Ayuntamiento de León. Su entrada devolverá el poder municipal al PSOE, que lo perdió con estrépito en 2011 y dio paso a dos mandatos seguidos del PP.