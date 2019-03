Una consultora elige a Incibe la mejor empresa para trabajar en la Comunidad

dl | león

Great Place to Work, referente internacional en consultoría de investigación y gestión de recursos humanos, entregó anteayer por la noche los premios a las mejores empresas para trabajar que conforman el ránking Best Workplaces España 2019. La lista certifica cada año los mejores lugares para trabajar según diferentes categorías: en base a la percepción de sus empleados (2/3 de la evaluación total) y sus prácticas y políticas de recursos humanos (1/3 de la valoración). En esta edición, Great Place to Work ha analizado 328 empresas de diferentes tamaños y sectores.

La mejor empresa para trabajar este año con sede en Castilla y León, según el ranking es la compañía tecnológica Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), situada en la vigesimonovena posición del tramo de 50 a 500 empleados. Es la única empresa premiada en esta autonomía.

?En términos generales y atendiendo a la versión completa de la lista, se sitúan en primera posición Cisco Systems, en la categoría de 50 a 500 empleados. El primer puesto en el tramo de 501 a 1.000 lo ocupa Lilly y Mapfre obtuvo la primera posición entre las compañías de más de 5.000 empleados.

Las mejores empresas tienen espacios y líderes que fomentan la Innovación. Sus managers confían en sus equipos, por lo que los empleados cuentan con autonomía para lanzarse hacia el desarrollo de nuevas ideas (90%) y son involucrados en la toma de decisiones (77%), según la consultora.