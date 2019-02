El corredor Atlántico deja sin soluciones el paso de mercancías por el Manzanal

m. romero | león

La realidad del corredor Atlántico puede tener problemas si la inestabilidad política que ha obligado a convocar cuatro elecciones en un mes deja sin ratificar el acuerdo aprobado por la Comisión Europea en julio de 2018, que tanto los gobiernos implicados como el Parlamento Europeo debían confirmar como mucho un año después. Y eso no ha ocurrido. En la práctica, las consecuencias se desconocen, pero lo cierto es que el Gobierno que salga de abril debe pedir a partir del año que viene el dinero a Bruselas. Aunque nada de esto será posible si el Ministerio de Fomento no realiza previamente los estudios previos para realizar peticiones que deberían superar los 3.100 millones de euros en infraestructuras de la red básica en el noroeste. Se da la circunstancia de que, hasta ahora, no hay nada de eso y sólo los presidentes de las autonomías implicadas (Galicia, Asturias y Castilla y León) tienen en sus manos la reivindicación que presentarán nuevamente el próximo día 26 en Nueva Economía Fórum.

De partida, uno de los mayores obstáculos con los que se encuentra el proyecto en sí es la rampa del Manzanal, un paso en el que pocos han reparado frente a la grandilocuencia de planes como la plataforma de Torneros o la Variante de Pajares. El paso tiene una longitud de once kilómetros en la que se extienden hasta 25 túneles. Su actual estado impide circular trenes de mercancías con más de mil toneladas de carga, principalmente por un notable desnivel de 23 milímetros por cada cien metros de trayecto. Teniendo en cuenta que el itinerario entre León y Vigo a través de Monforte de Lemos fue, junto al de León-Gijón, el último tramo añadido por la Comisión Europea para formar parte de los fondos Conectar Europa, se espera que la plataforma ferroviaria sea de altas prestaciones para dar salida a un gran tonelaje de mercancías procedentes del puerto de Vigo; sólo mercancías, puesto que la lucha por el paso del AVE comercial por el Bierzo está más que perdida al decidirse en los despachos de Fomento que el acceso del tren de alta velocidad hacia Galicia será Zamora y Orense. De este modo, Ponferrada se queda sin enlace a León —como compensación, parte de las vías convencionales hacia Astorga ya se están modernizando— ni a Orense.

En la actualidad, según fuentes consultadas por este periódico, los tres únicos tipos de máquinas que atraviesan el paso del Manzanal son las denominadas 253, la 251 y la 333. La primera carga como máximo 860 toneladas; la segunda, mil, y la tercera, 960 toneladas. Las mismas fuentes indican que para superar el nivel cuantitativo de mercancías haría falta reordenar un nuevo sistema de subestaciones eléctricas para abastecer el paso de este transporte pesado, algo que ahora mismo es imposible. Además de este lastre, la rampa, con problemas muy similares a los que tiene la de Pajares, es una de las actuaciones que más dinero requeriría de entre los proyectos prioritarios para el noroeste, y no tiene consignación.

Ayer, la presidenta del Consello Económico e Social de Galicia, Corina Porro, presentó en Santiago de Compostela el informe Galicia en la red básica transeuropea del transporte de mercancías. Retos estratégicos de futuro, que recoge las propuestas de este organismo para la inserción de esta comunidad en el corredor Atlántico ante un «cambio trascendental» en el transporte, pasando de una «lógica de país a una lógica europea». El informe recoge las aportaciones de las empresas, los sindicatos, las universidades y la administración y se presenta como urgente, ya que desde el CES consideran que «no se puede esperar» en tanto que se están iniciando ya las negociaciones del marco plurianual de financiación 2021-2027.

Las medidas que propone el órgano consultivo en su informe de 52 páginas —es accesible en su web— ya han sido remitidas al gobierno gallego y próximamente también se le dará trasladado al Gobierno central y a la Comisión Europea. De este modo, entre sus ocho medidas estrella también destaca la petición de otorgar al puerto de Vigo la consideración de «nodal» como referente mundial en el sector pesquero o la de hacer una línea entre Coruña y Bilbao. En el documento aparece Torneros como gran centro logístico en Castilla y León, así como As Neves y Monforte en Galicia y Zalia en Asturias.

Se pide también dar una conexión adecuada a los puertos exteriores de A Coruña y Ferrol buscando por tren una mejor conexión interna de los puertos gallegos, como también mejorar la conexión con las plataformas intermodales y emplear el puerto seco de Monforte como «enclave fundamental» en el interior de Galicia.