Las Cortes piden que León se convierta en ciudad Patrimonio de la Humanidad

Las Cortes de Castilla y León instaron hoy a la Junta a dirigirse al Gobierno de España para que en el Consejo de Patrimonio solicite a la Unesco que incluya a León y a Burgos dentro del grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad. Esta demanda surgió del debate en el pleno de una moción de Ciudadanos, enmendada por el Grupo Popular.

En ese sentido, el procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado explicó que esta propuesta se basa en el estudio de la Unesco, que sostiene que las ciudades con más posibilidades son las de Burgos, León y Granada, por lo que no aceptó la propuesta socialista de incluir Zamora y Ciudad Rodrigo (Salamanca). Este punto fue aprobado con los votos del PP, PSOE, Cs y UPL, así como con la abstención de Podemos e IU.

José Ignacio Delgado presentó el texto de once puntos “fundamentales” para el desarrollo y la promoción cultural de Castilla y León, de los que se aprobaron siete. Ante la despoblación, el proponente de Cs incidió en que se debe preservar del “expolio” el patrimonio de la Comunidad. Así, citó el caso de Rioseco de Soria y añadió: “Andamos como andamos, sin el número suficiente de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”.

Asimismo, las Cortes solicitaron que se siga promocionando el III Plan del Español y el centro internacional de Salamanca; el fomento de sinergias entre la Agencia de Desarrollo e Innovación y el Plan de Industrias Culturales con el objetivo de captar inversiones y fomentar la internacionalización de los proyectos, y pedir al Gobierno que presente un proyecto de ley de Mecenazgo.

También, el parlamento pidió a la Junta potenciar la transparencia y las buenas prácticas en los organismos culturales y fundaciones, en especial, de la Fundación Siglo y seguir incrementando la promoción cultural a través de las tecnologías.

El 'popular' Pedro Antonio Eras rechazó la necesidad de un plan de monumentos abiertos puesto que aseguró que ya se está haciendo, como la elaboración de nueva ley de turismo y un plan integral que recoja todas las rutas y caminos culturales. Además, expresó sus dudas por “estigmatizar” a la Fundación Siglo, si bien respaldó que se potencie la transparencia.

El parlamentario José Ignacio Martín Benito señaló que las propuestas se quedan cortas y lamentó que se proponga preservar, pero no difundir el patrimonio, por lo que planteó una enmienda 'in vocce', y expresó la necesidad que la apertura de monumentos se extienda a todo el año. También pidió que se amplíen las rutas reconocidas y propuso añadir la petición a la Junta de convocatorias de promoción para éstas y rechazó una nueva ley de turismo.

Finalmente, la procuradora de Podemos Josefa Rodríguez Tobal aseguró que la iniciativa se dirige hacia el patrimonio, pero no la cultura. “Plan sobre plan, sobre plan”, afirmó y argumentó que si la Junta no cumple la Ley de Patrimonio no tiene sentido estas iniciativas. Además, que no ofrece soluciones para atraer y retener el talento y añadió que “casi todo lo que sale de la Consejería de Cultura y Turismo es ñoño”.