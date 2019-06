«Creo que debe gobernar la lista más votada, pero no será gratis»

p. infiesta | león

La tertulia ‘El Filandón’ que organizan Diario de León y La 8 León abordó ayer la postura de UPL sobre posibles pactos y los resultados electorales, con un tercer concejal para la formación aún en el aire.

«Por decencia política, yo no recurriría a la JEC»

«Los datos son tozudos, si en todas las mesas de esa zona el PSOE logró 120 votos y Vox 20, en la del acta en disputa blanco y en botella... Lo primero es respetar la voluntad de los leoneses y no puede estar al albur de que alguien se equivoque. Si un notario comete un error en una escritura y el dato es relevante, ¿qué creen que diría el juez?».

«Entiendo la postura de Vox, pero la del PP no»

«Tomamos con mucha prudencia la situación actual, con trámites administrativas aún en marcha (para validar un concejal). Que Vox recurra porque el acta le atribuye los votos lo entiendo, pero que lo haga el PP que no le afecta, salvo para los pactos, y que haya hecho desaparecer los whatsapp sobre esa mesa, no me parece. Habría que reconocer que se produjo un error y cambiar la ley electoral para evitar estos problemas garantizando que se conserven los votos tras el acta».

«El PP, Cs y Vox tenían un acuerdo de gobierno»

«Estamos en política ficción hasta que no haya una resolución, pero está claro que había un pacto de centroderecha que justifica que Silván saliera como triunfador cuando obtuvo los peores resultados para el PP. Si no reconocen a nuestro tercer concejal, acudiremos al TSJ».

«Podemos ser llave, pero no se juega con nuestro voto»

«Con tres concejales podemos ser llave en León, pero no entraremos a gobernar con ningún partido, porque con los votos de UPL no se juega. Creo que debe gobernar la lista más votada, pero no va a ser gratis, pondremos nuestro programa encima de la mesa. Vamos a ver el día a día y ahí nos tendrán si hay proyectos que beneficien a León. Si no lo son, votaremos en contra».

«Tras políticas nefastas, hay que cambiar el gobierno»

«Yo no decido, soy un humilde concejal de UPL en el Ayuntamiento, pero si me piden opinión los órganos del partido, yo creo que hay que cambiar el gobierno para que entre la lista más votada y tras cuatro años de políticas nefastas para León y parálisis. Estamos por la gobernabilidad de León, pero sin atadura ninguna».

«Cogobernar pasa factura siendo el partido pequeño»

«Lo bueno se lo lleva el grande, que tiene más visibilidad, y lo malo cae en el pequeño. Preferimos ejercer una labor de fiscalización del día a día y si gobierna el PSOE en León y en la nación le pediremos contrapartidas,: la segunda fase de San Marcos, Torneros, el Emperador...».

«Subimos porque somos un partido serio y útil»

«Los leoneses han visto que UPL, después de muchos errores que se han pagado en las elecciones anteriores, estamos unidos, somos importantes y necesarios. Con un único procurador se han conseguido muchas cosas. Me da envidia ver al diputado cántabro pedir obras para su tierra a Sánchez».

«Más limpieza, luces, turismo y mejorar jardines»

«Además de peatonalizar la muralla en las Eras del Moro, en el Ayuntamiento pediremos poner en valor nuestra cultura, nuestro pasado romano, medieval y judío, sentirnos orgullosos de León».