La crisis aún deja 3.000 cláusulas suelo sin resolver

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de León tiene en espera de resolución 3.169 causas, de acuerdo a los datos del informe sobre los efectos de la crisis sobre los juzgados de León correspondientes al primer trimestre del año, que hizo público ayer el Consejo General del Poder Judicial. Este apartado se incluye en el balance como consecuencia de la consideración de fraude bancario contra el cliente que tienen este tipo de cláusulas.

De los 1.294 casos de cláusulas suelo con los que se inició el año 2018 en los juzgados, se ha pasado a 1.009 en el inicio de este año. Se han multiplicado por cuatro en el último periodo. Los 24 concursos de acreedores del año pasado se han convertido en 26 en el primer trimestre de este ejercicio. Se registraron 979 juicios por despidos en el último año, contrapuestos con los 885 del año anterior.

Los datos reflejan un aumento del 8,3% de los concursos de acreedores presentados en la provincia a lo largo de este año, un 10,6% del aumento de los despidos, un descenso del 16,8% en las reclamaciones de cantidades, un recorte del 7,7% en las ejecuciones hipotecarias por provincias.

Hubo 1.560 juicios por reclamaciones de cantidades sobre los 1.875 del año anterior y se contabilizaron en el último año 229 ejecuciones hipotecarias por las 248 con las que había terminado el año previo.

Los monitorios (reclamaciones de deudas que están justificadas con documentos) se colocan en 5.555, sobre los 4.583 del año anterior. Son un 21,2% más que en el anterior epígrafe de similares características.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Por primera vez, se incluyen en el informe los concursos consecutivos. Regulados por la ley de apoyo a los emprendedores son concursos que pueden afectar a personas físicas y a determinadas personas jurídicas (cuando tanto su activo como su pasivo sean de menos de cinco millones) que hayan intentado un acuerdo extrajudicial.

Como dato significativo, se reseñan tres episodios de juicios por ocupación ilegal de viviendas en la provincia de León. El año pasado, en el mismo periodo se habían registrado dos casos.