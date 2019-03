Cs opta por Justo Fernández para el Congreso y a Villarroel le queda León

álvaro caballero | león

La margarita de Ciudadanos deshojó ayer su primer pétalo. La dirección nacional confirmó a última hora de la tarde la nominación de Justo Fernández como candidato al Congreso de los Diputados por León. La entrada en la papeleta a la Cámara Baja del portavoz de la dirección provincial, que se hizo con el mando orgánico tras la caída de Sadat Maraña por sus escándalos, hace que quede descartada su compañera en el grupo municipal, Gemma Villarroel, a quien le queda ahora como principal alternativa repetir en el número uno al Ayuntamiento de la capital leonesa.

La candidatura de Fernández (Palacios del Sil, 1963) le cierra la puerta a continuar en el grupo municipal del Ayuntamiento de León. «Creo que no iré», concedió ayer, después de insistir en que tiene «ganas de intentar hacer cosas por la provincia de León, no sólo por la ciudad». No en vano, su alternativa pasaba por intentar hacerse un hueco en la Diputación provincial, aunque la salida encontrada amplió el horizonte de miras. «Me lo han ofrecido de arriba, de muy arriba, y son cosas a las que no se puede decir que no», apuntó, consciente de que las encuestas dan la posibilidad a la formación naranja de recuperar el escaño que tuvo en la anterior legislatura Enrique Bueno.

Ahora, el partido tendrá que decidir el candidato al Senado —donde los pronósticos no auguran que haya representación naranja—, confirmar a Villarroel a la Alcaldía de León y resolver quién sustituirá a Manuel Mitadiel como aspirante a las Cortes autonómicas; un puesto para el que mantiene sus aspiraciones la concejala Ana Carlota Amigo, aunque la entrada de Francisco Igea como cabeza de cartel a la Junta puede cambiar por completo la idea inicial que había sobre la mesa.

‘calma chicha’

En el PSOE continúa la ‘calma chicha’ a la espera de que Pedro Sánchez resuelva si respeta el resultado de las primarias, en las que los militantes decidieron que Javier Alfonso Cendón fuera el candidato al Congreso, o se salta su criterio para colocar a dedo a Ibán García del Blanco. La comisión de lista se empezará a reunir hoy con las candidaturas de todo el territorio nacional por decidir, lo que hace que dentro de la organización prevista a las provincias de Castilla y León no les toque a priori hasta la sesión de mañana a mediodía.

Aunque no forma parte de ese comité, la decisión la asumirá de manera personal el actual presidente del Gobierno. Sánchez mantiene su idea de rodearse de sus actuales ministros y los miembros de su ejecutiva, lo que daría entrada a García del Blanco, que lleva el área de Cultura y se mantuvo al lado del líder en los momentos más difíciles. Pero la firmeza del PSOE de León, respaldado por el voto masivo de la militancia que participó en las primarias, complica la decisión de imponer al exconcejal, exdiputado provincial y exsenador, que acumula un notable rechazo entre los afiliados leoneses.