«Cualquier corrección de los mercados puede ser una oportunidad para invertir»

m. j. muñiz | león

Prudencia y asesoramiento profesional son dos de las recomendaciones que hace a los pequeños inversores Leonardo López, country head Iberia & Latam de Oddo BHF, que esta tarde interviene en el Club de Prensa de Diario de León dentro del ciclo de jornadas organizadas por Andbank. Mercados indecisos, entre el temor y la esperanza. La importancia de tomar perspectiva es el título de la conferencia que pronunciará a partir de las 20.00 horas, con entrada libre.

—¿Cuáles son las principales incertidumbres que acechan a los mercados en este momento?

—Muchas de las incertidumbres son viejas conocidas, que ya estuvieron presentes en la tremenda corrección de los mercados el año pasado, y que, si tal vez en algún momento han remitido o pasado a un segundo plano, es necesario tener presente en nuestro análisis económico. La principal de ellas tal vez sea la situación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que el año pasado trajo de cabeza a los mercados y que, si bien ahora atraviesa un período de tregua, podría reavivarse en cualquier momento agitando de nuevo las bolsas; en cambio, una resolución de la misma podría servir de estímulo a los mercados. La actuación de los bancos centrales y su política de tipos es otra de las incertidumbres que tenemos que tener en cuenta. Populismos en Europa, Italia, chalecos amarillos en Francia, un potencial no-acuerdo en el Brexit, son otras de las incertidumbres que continuarán presentes en los próximos meses.

—Después de la evolución vivida en los últimos meses, ¿qué pueden esperar los inversores a corto y medio plazo?

—Con el rally vivido desde comienzos de año, para el corto plazo reiteramos la recomendación de relativa prudencia con los activos de riesgo ya que los mercados podrían consolidar y tomarse un descanso, que no obstante sería más por razones técnicas que fundamentales. Sin embargo, cualquier corrección significativa de las bolsas debería ser considerada como una oportunidad para invertir en el medio y largo plazo.

—¿De qué forma está determinando la política del Banco Central Europeo la evolución de los mercados?

—Los bancos centrales, en ambos lados del atlántico, han vuelto a enviar recientemente señales acomodativas a los mercados. La Reserva Federal en Estados Unidos ha hecho un giro espectacular hacia un modo de paciencia y pausa, incluso contemplando un posible fin de su programa de reducción del tamaño de su balance a final de año. Los mercados incluso empiezan a valorar la posibilidad de una bajada de tipos antes de que termine el año. En Europa, el Banco Central europeo ha visto confrontada cualquier razón para actuar con un repentino debilitamiento del panorama económico. Y lo ha hecho mediante el retraso a 2020 de cualquier posible debate sobre la primera subida de tipos, mediante la prolongación de su política de reinversión y mediante el ofrecimiento a los bancos de un nuevo programa de refinanciación a largo plazo.

—¿Es la incertidumbre política uno de los factores que contribuye a esa inestabilidad? ¿Y en el caso concreto de España?

—Sin duda. Los riesgos políticos en Europa parecen haberse reducido en el corto plazo pero aún continúan siendo un factor de preocupación. Un no acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido en la cuestión del Brexit, la situación en Alemania, revueltas de los chalecos amarillos en Francia, Italia y las elecciones en España contribuyen a esa incertidumbre. En ODDO BHF somos inversores de convicción en compañías, las analizamos y nos reunimos con sus equipos directivos tratando de identificar las mejores, y por ello no debemos dejarnos llevar por el ruido y la incertidumbre política que es muy difícil de incorporar en cualquier modelo de análisis; en cambio, debemos poner nuestro énfasis en identificar buenas compañías que nos ofrezcan confianza de crear valor para los accionistas en el medio y largo plazo.

—¿Hasta cuándo prevén que se mantenga el actual escenario de tipos de interés, y cómo afectará a las decisiones de los ahorradores más conservadores?

—A comienzos de este año hemos vivido un rally en la deuda gubernamental que se ha detenido. A estos niveles tan bajos el bono alemán (Bund) podría haber descontado ya un fuerte descenso de la economía dejando poco potencial. El potencial de rendimiento sigue limitado y máxime teniendo en cuenta el probable descenso de la inflación general. Por ello, vuelve a instaurarse en mercado la idea “tipos bajos durante mas tiempo”. Después de décadas de mercado de renta fija alcista, donde por el simple hecho de la bajada de tipos se ganada dinero, estamos ahora en un momento en lo que eso no es posible pues los tipos están en niveles mínimos; y la situación se prolongará en el tiempo. En esta situación el inversor más conservador tiene ser consciente de que para obtener las rentabilidades del pasado va a tener que asumir mayor nivel de riesgo o al menos diversificar la fuente del riesgo.

— ¿Cuáles son sus recomendaciones para los pequeños inversores en el escenario actual?

—Mi recomendación es que acudan a su asesor financiero, que es quien mejor va a poder entender sus necesidades y horizonte de inversión, y por tanto poder sugerirle las mejores soluciones adecuadas a su situación. Su asesor es quien va a poder abstraerse mejor del ruido de mercado y dotarle de perspectiva en su inversión. El inversor debe hacer un ejercicio de análisis sobre cuál es la finalidad de su inversión, si es para el corto plazo, para el medio o para el largo en la jubilación; y una vez hecho ese análisis debe valorar cuánto riesgo puede asumir, entender cuánto de bien puede dormir por la noche a pesar de la fluctuación del precio de sus inversiones; finalmente, es muy importante que tenga carteras diversificadas que le permitan mitigar el efecto negativo de cualquier riesgo idiosincrático. Estos ejercicios de análisis se hacen de una manera más racional, y menos guiada por las emociones, de la mano de un experto asesor financiero profesional.

—¿Qué países y qué sectores considera que son más recomendables para invertir?

—En ODDO BHF AM somos especialistas en analizar compañías y seleccionar aquellas que crean valor para el accionista en el medio plazo, no centrándonos tanto en apuestas sectoriales o de países. En concreto, nuestro fondo buque insignia, ODDO BHF Avenir Europe CR, invierte en compañías de mediana capitalización domiciliadas en Europa con diversificación internacional de su negocio, compañías que tengan una ventaja competitiva clara, que generen caja y que tengan alto retorno sobre el capital, no haciendo ninguna apuesta de carácter macro y evitando cualquier tipo de sesgo. Con estos criterios de selección el fondo tiende a identificar valor de manera estructural en el sector industrial, tecnológico, de la salud y de bienes de consumo.