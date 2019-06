«Cualquiera sabe que un tratamiento para el cáncer no vale 200.000 euros»

MIGUEL ÁNGEL ZAMORA | león

«Ellos sabían que yo no estaba haciendo ningún tratamiento, les informaba de todos los movimientos. A mí me iba muy bien en el juego hasta que dejó de dar dinero. Sobre 2017 empezó a ir mal. Llevaba año y medio jugando y él (en referencia al empresario que le prestó los 200.000 euros) siempre me hacía los ingresos poniendo ‘tratamiento contra el cáncer’ porque me decía que así era mejor para Hacienda. No sé por qué lo hacía porque cualquiera sabe que hoy en día, cualquier tratamiento por la sanidad pública no te vale 200.000 euros. Él tiene facturas en las que demuestro que me da 7.000 euros y que ese dinero iba para la página de póker online. Si me daba 20.000, sabían que los 20.000 iban para eso».

La acusada de utilizar burundanga contra siete personas para conseguir un beneficio económico por problemas con el juego declaró ante la jueza instructora de la causa que nunca antes había tenido problemas de ningún tipo y que buena parte de las acusaciones no tenían sentido.

«No quiero juzgar a nadie, pero a mí nunca en la vida me han pasado estas cosas. Sólo me han empezado a pasar estas cosas desde que me ha pasado lo del empresario. Nunca en mi vida he tenido líos de drogas ni de nada de esto. La noche que he tenido hoy (se refiere a la de su detención) no la he tenido en la vida. Lo he pasado mal no, lo siguiente. Desde que me pasó esto con este señor... puedo presentar todos los extractos. Pueden registrar todo lo que quieran».

El testimonio corresponde al contenido del interrogatorio en sede judicial que data de la mañana del 5 de enero de 2019, realizado minutos antes de las 13.00 horas, con una duración de menos de 25 minutos, en presencia de una letrada de turno de oficio. Cuando la fiscal solicita pena de prisión para la sospechosa, la acusada rompe a llorar, se lleva las manos a la cara, musita algo ininteligible y se derrumba.

A preguntas de su defensa reconoció estar sometida a tratamiento psiquiátrico y se sorprendió de nuevo por la forma de obrar del empresario al que atribuye el préstamo inicial para un supuesto tratamiento de cáncer que en realidad era para jugar al póker online: «Me trató como una hija hasta que hubo problemas con el dinero. Ahí se estropeó la relación. Tuve que empezar a tomar pastillas. Él sabe de sobra que el dinero que me daba no era para ningún tratamiento».