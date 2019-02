«Debemos recuperar el orgullo de que León sea la locomotora de Castilla y León»

La entrevista tiene lugar en Ponferrada, el viernes, tras la presentación de Marco Morala como candidato del PP en la capital del Bierzo y a dos días de la manifestación de Madrid. La precampaña en Castilla y León tiene también proyección nacional.

—¿Lo tiene más difícil que Herrera para revalidar la mayoría del PP en Castilla y León?

—Uno no elige las circunstancias que le toca vivir. Lo importante es el carácter y la actitud que uno tenga, y yo tengo la misma que tuvieron Herrera, Lucas o Aznar para ganar las elecciones y gobernar al servicio de las personas y, sobre todo, para desarrollar un proyecto con lealtad a España. Estoy convencido de que el 26M, por la noche, el Partido Popular va a tener un magnífico resultado. Vamos a ser el partido mayoritario y lo que pido a todas las personas de la provincia de León es que sigamos teniendo el mismo resultado que ha tenido hasta ahora el Partido Popular.

—¿Y le salen los números para la mayoría absoluta, o piensa que tendrá que pactar con Cs o Vox para formar gobierno?

—Un partido como el PP de Castilla y León es un partido ganador. Y un partido ganador lo que quiere es ganar y ganar con la holgura suficiente como para no tener que pensar en otra cosa. Lo que sí le puedo decir es que el PP ha dialogado siempre con las fuerzas políticas y con la sociedad de Castilla y León, independientemente del resultado, y eso lo pongo encima de la mesa como valor, como la capacidad que tenemos como organización política de sumar, de unir, de ampliar la base electoral.

—¿Pactaría también con UPL para ser presidente?

—Como Partido Popular, de pactos hablarán a partir del día 26 aquellos que no aspiran a ser la fuerza más votada. Nosotros vamos a ser la más votada y queremos tener una mayoría suficiente para gobernar, y ahí es fundamental hacer un llamamiento a todos los electores del centro y de la derecha, para que no haya ninguna posibilidad de dispersar el voto. Que nadie piense que votando a alguna otra fuerza política el PP puede ganar. Para que gobierne el Partido Popular tenemos que votar al PP.

—Pero no es menos cierto que hay competidores directos que le pueden restar votos y que hace cuatro años no estaban.

—El PP de Castilla y León tiene la experiencia que hemos demostrado en tantos gobiernos municipales, diputaciones y en la Junta. Y eso nos ofrece un plus, una credibilidad respecto a otras fuerzas políticas. Y, sobre todo, el PP es el único que ofrece estabilidad de futuro; esa mayoría necesaria para poder gobernar sin sobresaltos, sin saltos al vacío, sin experimentos. Estoy convencido de que vamos a obtener la confianza mayoritaria de las mujeres y de los hombres de la provincia de León. Por eso pedimos el mayor apoyo posible, para que no haya sorpresas.

—Y en la suma total de procuradores, ¿cuánto se juega en la provincia de León?

—No es cuestión de cuántos. Nosotros aspiramos al máximo. Al menos a obtener los resultados que tuvimos hace cuatro años. Ese es nuestro objetivo. También quiero hacer un llamamiento a todas las personas que se quedaron en casa, que se lo piensen ahora, que vayan a votar, que voten al proyecto del PP, que es el que ofrece esa estabilidad y esa experiencia en estos momentos. Ante los riesgos que tenemos en Castilla y León, el Gobierno de Pedro Sánchez por un lado y quienes quieren hacer desaparecer la autonomía de Castilla y León por otro, está el PP, que ofrece esa estabilidad. Somos la garantía en defensa de los intereses de esta tierra. Somos el partido de la tierra, de las personas, defendemos desde el pueblo más pequeño del Bierzo hasta las ciudades más grandes.

—León, con el fin de la minería, el cierre de las térmicas, la fuga de Vestas.. ¿necesita un plan especial, como se está reivindicando, también para el Oeste de la Comunidad? Usted ha sido alcalde de Salamanca.

—En primer lugar, ha hablado de Vestas. La Junta, de la mano de la Diputación y del Ayuntamiento de Villadangos, no sólo ha dado una respuesta a lo que era una tragedia sino que hay una solución empresarial de futuro que va a consolidar los 300 puestos de trabajo y se van a crear más. Tenemos que continuar en la línea de un gobierno integrador; en el que se le dé a cada uno lo que necesita. Yo ahí tengo que rechazar esas reclamaciones del Partido Socialista de Valladolid y del alcalde de Valladolid en las que pide para él quitándoselo a los demás. Tiene que haber un gobierno integrador donde se cuente con las preocupaciones y problemas de cada territorio. Y, desde luego, en la provincia de León y en la comarca del Bierzo se tendrá que hacer un esfuerzo especial. Tendremos que potenciar las industrias que ya existen, mejorar el tamaño, que se vayan incrementando para poder superar las futuras crisis que pudieran venir, y por otro lado, apostar por el crecimiento y la instalación de nuevas industrias. Industrias agroalimentarias, que son las más difíciles de deslocalizar y fijar población con bajada de impuestos, facilitando terrenos, haciendo una administración mucho más ágil....

—Pero hay una realidad y es que el Oeste de la Comunidad es donde más población se ha perdido. ¿No tiene que existir un plan especial para los que más población han perdido?

—Tenemos que apostar por todo el territorio en su conjunto, y dar a cada uno lo que corresponda. Aquellos que más necesiten, habrá que apoyarles más. Aquellos que más población han perdido, habrá que apoyarles más, y aquellos que necesiten más oportunidades y puestos de trabajo para que se asienten personas tendrán que tener nuestro apoyo. No se trata de ir fraccionando el apoyo en distintos planes; se trata de hacer una visión integral de toda la Comunidad pero también teniendo en cuenta la peculiaridades locales y provinciales, lógicamente.

—Despoblación es una palabra que ya forma parte del lenguaje político. Desde luego el modelo territorial de Castilla y León está haciendo aguas en el sentido de que el mundo rural tiene cada vez más dificultades de gestión. ¿Cuál es su receta?

—La crisis económica está claramente vinculada con las personas que puedan vivir en un determinado territorio, y allí donde más ha golpeado la crisis económica se ha perdido más población. Estamos en un periodo de incertidumbre pero en los años de gobiernos del PP ha habido una época de crecimiento económico. En Castilla y León, en su conjunto, viene más gente a trabajar de la que se va, y es verdad que seguimos perdiendo población porque se mueren más personas de las que nacen. ¿Cuál es nuestra apuesta? Por un lado, tenemos que apostar por la bajada de impuestos, la eliminación del impuesto de sucesiones es fundamental, porque es bueno para Castilla y León, es bueno para las empresas y, sobre todo, es bueno para las familias, que después de años de sacrificio y trabajo quieren dejarles sus ahorros a sus hijas o hijos. También nuestro compromiso con el mundo rural. Somos el único partido comprometido con el mundo rural. Garantizamos no sólo los servicios sanitarios o educativos, pensamos en las personas mayores no sólo de las ciudades... El mundo rural tiene futuro.

—Pero está al borde para mantener muchos servicios...

—Ahora voy con las recetas. En primer lugar, tenemos que mejorar el transporte. Tenemos que apostar por una política de vivienda, de alquiler o en propiedad para familias jóvenes. De rehabilitación, para que no se vayan perdiendo el centro histórico de los pueblos. También tenemos que apostar por la bajada de impuestos en el mundo rural, tenemos que incrementar la tarifa plana a los autónomos más allá de lo que haga el Gobierno de España. Tenemos que apostar por las nuevas tecnologías, porque internet llegue a todos los rincones allá donde haya una oportunidad de trabajo, y porque esas nuevas tecnologías se conviertan en un desarrollo tecnológico para que puedan competir no sólo los agricultores y ganaderos sino también las empresas vinculadas al turismo, a la gastronomía, al medio ambiente y al ámbito patrimonial. Y en ese sentido, la apuesta por la industria agroalimentaria considero que es fundamental. Tenemos una materia prima que no se deslocaliza. Somos una de las despensas de España.

—La Sanidad está en el ojo del huracán en cuanto a su mantenimiento en todo el territorio...

— En primer lugar, con un compromiso claro defendiendo la sanidad pública, un universal y gratuita de calidad. En segundo lugar, garantizando la asistencia sanitaria con profesionales adecuados en el territorio. Hay un problema de escasez de profesionales médicos, enfermería no, pero sí de médicos. Es fundamental reclamar al Gobierno de España varias medidas. Por un lado, aumentar el número de plazas MIR; eso es imprescindibles. En segundo lugar, como ya ha solicitado la Junta, que se faciliten nuevas unidades docentes donde se puedan formar médicos especialistas, bien hospitalarios o de atención primaria. Y en tercer lugar, que el Ministerio agilice la homologación de aquellos médicos especialistas no comunitarios para que se puedan incorporar al sistema pública de salud. Para la escasez de médicos se va a poner en marcha una serie de medidas importantes. Es un problema de toda España; no sólo de Castilla y León. Se produce en Madrid, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Cataluña, en Andalucía... No hay médicos suficientes en España, ni de atención especializada ni de primaria.

—Pero alguien dirá que ustedes llevan ya bastantes años gobernando como para haber puesto ya remedio...

— Si por algo nos caracterizamos en el PP es porque apostamos por mejorar, por ser ambiciosos, no sólo conformistas. Cuando uno analiza la sanidad que existe en la provincia de León y la comparan aquellas personas que han tenido que utilizarla con otras comunidades autónomas o en otros países, nos damos cuenta de que la sanidad de Castilla y León es una de las mejores. Que tiene defectos y que hay que mejorar, sin duda; por eso el PP, vuelvo a decir, no nos conformamos y somos ambiciosos. Está reconocido por los usuarios, los profesionales, por las plataformas... estamos ante una de las mejores sanidades públicas de Europa.

— Desde luego el Bierzo tiene unas listas de espera...

— Debemos hacer un esfuerzo. Se ha mejorado mucho en los últimos meses pero tenemos que hacer un esfuerzo mayor para ir reduciendo las listas de espera.

— ¿Hay que cambiar el modelo territorial? ¿Superar el concepto de provincia?

— Si por algo se caracteriza el PP es por ser un partido cercano a las personas. Tenemos militantes, jóvenes y mayores, hombres y mujeres, que defienden nuestras siglas en todo el territorio, que es grande, extenso... Primero, creo en el municipalismo; en el mundo local y apuesto por la defensa de los municipios. Creo también en las diputaciones como un elemento intermedio para defender la igual de todas las personas en el medio rural. Y en tercer lugar, creo que es fundamental, desde un diálogo sereno, afrontar el futuro de la gestión de los servicios públicos desde la Junta. Pero, desde luego, vuelvo a insistir, defiendo el municipalismo por encima de todo.

—La pregunta iba por otro lado, ¿cómo superar enfrentamientos entre provincias?

—El generar el agravio entre las provincias lo hacen otros partidos políticos y otros dirigentes. Yo apuesto por una política de integración, donde León merece todo el esfuerzo, toda la dedicación y todo el cariño, pero las otras ocho provincias restantes, también. Con todos los defectos, si por algo se caracteriza el sistema autonómico de Castilla y León, es por garantizar la educación, la asistencia sanitaria, que la atención a los mayores llegue a todos los rincones. Todas las personas mayores del Bierzo, de León, tienen una atención delicada gracias al esfuerzo de la Junta, de las diputaciones y de los ayuntamientos. Ahí nos vamos a volcar, en la atención a los mayores; no sólo con los programas conocidos como teleasistencia o la ayuda a domicilio sino ir facilitando nuevos programas.

—Insisto, aquí ha habido un debate sobre el territorio en las Cortes sin acuerdo

— Eso, como sabe, está paralizado por el PSOE. La próxima legislatura lo debemos afrontar desde un diálogo sosegado y sereno, que no genere agravios ni enfrentamientos entre municipios ni entre provincias. Sólo se puede afrontar desde una mayoría sólida y amplia, sin hacer ni victimismos ni agravios sobre el territorio.

—También gobiernan varios ayuntamientos en las cuencas mineras. ¿El no de la Junta para liberar fondos mineros a tres meses de las elecciones puede ser un freno para el PP? ¿Cree que se deberían haber dado?

—Aquí los fondos no son el problema; aquí el problema es el empleo en las cuencas mineras. El empleo de las centrales térmicas. El PP presentó el año pasado una proposición de ley para que las centrales no cerraran por un interés empresarial sino que se tuvieran en cuenta también los intereses de la nación española. En aquel momento se rechazó con los votos del PSOE, de Podemos y de Ciudadanos. El único que apostó por las centrales térmicas y las cuencas mineras fue el PP. Y lo que pido a las personas de esas zonas es que tengan memoria y apoyen y premien a quienes defendieron sus intereses. Esa es la clave; que se defienda el interés general y no el interés empresarial de determinadas centrales térmicas.

—Usted no habla de planes específicos, pero es que en el Bierzo y en León se han cerrado las minas y las centrales térmicas, que son dos sectores de los que se ha vivido durante un siglo, y se han acabado.

—Igual cuando he dicho lo de un plan específico a lo mejor me he explicado mal. No se trata de hacer 2.248 planes pero hay que tener en cuenta las peculiaridades y, efectivamente, en la provincia de León y en el Bierzo hay una necesidad de un apoyo para generar, apoyar, fortalecer la industria existente y, en segundo lugar, ser capaces de atraer nuevas empresas. Las comunicaciones en el Bierzo son buenas aunque hay que mejorarlas, por ejemplo a Orense, por un lado, y el ferrocarril a León por otro.

—Hay una autovía que depende de la Junta, que es la parte leonesa de la Oviedo-La Espina, que sólo llega hasta Toreno. ¿La Junta va a retomar el proyecto?

—En estos momentos es demasiado pronto para plantearnos la conversión del tramo que falta en autovía; sí lo mejoraremos en las zonas que sean necesarias.

—Y en cuanto al Consejo Comarcal. Fue Aznar quien planteó incluir en el Estatuto la singularidad del Bierzo, pero no se ha hecho nada, o tan poco que no tiene competencias.

—Cuando ha gobernado el PP se ha hecho una gestión eficaz; sobre todo por Alfonso (Arias) de gestionar las competencias delegadas tanto por parte de la Diputación como de la Junta. En mi época de consejero, también modifiqué la Ley de la Comarca del Bierzo y se reforzaron las competencias. El problema de la comarca del Bierzo es un problema de ineficacia en la gestión por parte del gobierno socialista.

—¿En qué sentido?

—No se puede estar permanentemente utilizando el Consejo Comarcal del Bierzo como una arma arrojadiza contra otras instituciones que son de otro color político. Tienen que preocuparse más de solucionar los problemas y, sobre todo, de gestionar las competencias que tienen delegadas.

—¿Es necesario reformar el Estatuto?

—Si no me falla la memoria, se ha reformado en tres ocasiones. El problema no es reformarlo sino fortalecer el estado autonómico. En estos momentos en que hay tantas voces claman contra ese Estado Autonómico, quiero poner de manifiesto mi compromiso con la Constitución Española, que ha sido la que ha generado una de las mayores etapas de progreso económico y social, y uno de los elementos fundamentales de la Constitución es el Estado Autonómico. Sin comunidades autónomas, con todos los defectos, no habría consultorios implantado en todo el mundo rural, ni escuelas con tres o cuatro niños en la provincia de León. No hay que reformarlo sino fortalecer, por un lado las competencias del Estado central y también los mecanismos de cooperación entre las autonomías y el Estado Central. Y hay que fortalecer el Estado Autonómico. En Castilla y León no necesitamos ni macroembajadas ni necesitamos televisiones públicas ni fuerzas policiales para sentirnos independientes ni más que nadie. En el Bierzo, en León, nos sentimos españoles y hemos construido la historia de España. Nuestra experiencia es la mejor aportación a la construcción de la España de las autonomías y a la defensa de la unidad de España. La España autonómica garantiza la igualdad de todos los españoles, independientemente de su condición y del lugar donde vivan.

—Usted puso un medallón a un rey de León en la Plaza Mayor de Salamanca.

—Bueno, yo lo propuse, porque las cosas de Patrimonio van despacio. Alfonso IX rey de León, que fue el fundador de la Universidad de Salamanca.

—¿Cree que en su momento fue un error tratar de hacer ‘homogénea’ la Comunidad y no valorar más que fue la unión de dos antiguos reinos con su historia?

—Eso ahora...

—Porque sigue siendo el caldo de cultivo para, por ejemplo, el leonesismo.

—La Universidad de Salamanca, y yo soy salmantino, fue fundada por un rey leonés, que además fue reconocido por ser el que puso en marcha el primer antecedente del Parlamentarismo, reconocido por la propia Unesco. Quiero decir, en este sentido, que lo importante es que, a través de la Transición, las nueve provincias decidimos incorporarnos a un proyecto común. En este momento, lo importante es tener en cuenta la personalidad y la peculiaridad de cada provincia, la personalidad y la peculiaridad de cada ciudad, y yo por supuesto, también por motivos personales, porque mis hermanos estudiaron en la ciudad de León, conozco la singularidad y la importancia que tiene la ciudad de León y la provincia de León en la Comunidad. No se trata de reconocerlo de una forma o de otra, si ya se reconoce en el Estatuto. Debemos apostar porque León recobre el orgullo, ese sentimiento de ser la locomotora económica de nuestra comunidad autónoma, y desde la Junta apoyar para que siga siendo una fuente de generación de empleo, de atracción de población y generación de riqueza.

—¿Habrá que reclamar también el Eje Atlántico y Torneros?

—La Junta siempre ha defendido el Corredor Atlántico y ahora también apostamos no sólo por el Corredor Atlántico desde Portugal, Salamanca, Valladolid, Palencia, Burgos y Euskadi sino también el ramal León-El Bierzo-Galicia. Respecto a Torneros, es importante que trabajemos todos en la misma dirección: el Gobierno de España parece que ha contratado un informe; vamos a ver qué sale, pero sí creo que lo importante es apostar por los proyectos en su globalidad, y ahí en el mapa aparecen León y el Bierzo.

—¿Y Torneros?

—También.

—¿Debería gobernar la lista más votada?

—Por supuesto, eso lo hemos defendido siempre. Lo que sí creo es que el PP no sólo va a ser la lista más votada sino el gobierno en Castilla y León en las diputaciones y en los principales ayuntamientos, también en la inmensa mayoría de los ayuntamientos.