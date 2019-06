La defensa del sospechoso del crimen de Navatejera solicita archivar el caso

miguel ángel zamora | LEÓN

La defensa del sospechoso de la autoría del crimen de Navatejera solicitará el archivo de la causa abierta desde mayo de 2005, por entender que el informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses avala la tesis de que las pruebas presentadas por la acusación particular no demuestran la presencia del investigado en el lugar de los hechos en el momento del crimen.

La representación letrada de los familiares de la fallecida valorará en su debido momento si continúa con el procedimiento una vez que estudie a fondo el contenido de la documentación. Un informe del doctor Frontela presentado por la familia de la víctima sostenía que en el jersey que vestía el cadáver aparecieron 47 muestras de cabello que supuestamente correspondían al principal investigado. Toxicología rechaza tres de las cuatro principales conclusiones del informe de parte, entiende que no hay argumentos suficientes como para considerar probado que el sospechoso estaba junto a la finada en el momento del asesinato pero deja abierta una posibilidad única de seguir adelante con la investigación, que sería el estudio genético de siete muestras de pelo, para comprobar si el ADN del mitocondrio coincide. Con una prueba de estas características, se podría determinar si la muestra de cabello corresponde a un miembro de la familia del acusado, pero no permitiría concretar una persona específica. Se necesitaría añadir más indicios para, entonces sí, apuntar hacia algún nombre en concreto.

La defensa del sospechoso solicitará el sobreseimiento del caso, a la vista de los resultados obrantes. Ya lo había hecho en un anterior escrito fechado a 25 de febrero de 2019. «En el caso de que, atendiendo a las diligencias practicadas, no se infiera razonablemente que el imputado ha consumado el delito en cuestión, carece de justificación continuar con la investigación. En tal supuesto, como declara, entre otras, la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 150/1988, resulta no sólo inútil, sino improcedente cualquier medida investigadora que sin poder alterar la convicción del juez, supondría una indebida prolongación de la tramitación de la causa contraria a los propios postulados constitucionales que obligan a no alargar innecesariamente la fase sumarial en perjuicio de los imputados», explicaba el documento.

«De esta forma, es evidente que a pesar de que la investigación no se haya culminado, si de la misma no se han extraído indicios fehacientes de la comisión del delito por un individuo, su imputación carece de lógica alguna, pues no sólo afecta a la correcta prosecución del procedimiento, sino a los derechos fundamentales del procesado. Así las cosas, si durante la instrucción (en cualquier momento) no existen diligencias capaces de imputar razonablemente la comisión del hecho o hechos delictivos a los presuntos culpables, es indudable que el mecanismo a adoptar es decretar el sobreseimiento, ya sea por todos o por aquellos cuya participación no se objetiva», concluye el escrito.

CATORCE AÑOS DE ESPERA

El caso sigue sin aclararse catorce años después. El principal sospechoso de la muerte de Rocío Fernández Ameijeiras, la joven cuyo cadáver apareció en un vertedero de Navatejera en junio de 2005, se sometió en enero del año pasado al cotejo de varias muestras capilares a cargo de los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de León.

El letrado de la familia de la víctima había exigido la detención inmediata «por riesgo de fuga» del sospechoso, tras negarse el investigado por tercera vez a someterse a la prueba de ADN que la Audiencia Provincial había ordenado realizar al Juzgado de Instrucción número 3 de los de León, en un durísimo auto en el que criticaba el retraso en la realización de la prueba.