Desarticulada una banda que estafó a empresas de León mediante el timo del "Nazareno"

Está claro que seguirá habiendo perjudicados nazarenos siempre que las empresas despachen mercancía a posibles compradores no pagadores sin que la operación se realice con medios de pago reales (cash, transferencia bancaria, pago financiado con todos los sacramentos, pago certificado, etc., o pago a crédito con seguro), todo lo demás no son ventas... son posibles regalos a estafadores y maleantes, lo siento, pero yo no considero venta a un negocio no cobrado antes de la entrega del bien o servicio adquirido).